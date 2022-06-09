Sohu: Россия дала неожиданный ответ на нефтяное эмбарго ЕС, разбив стратегию Запада

В Брюсселе не скрывали радости, рассчитывая, что возможный запрет на российскую нефть принесет дивиденды. Однако оказалось, что внутри Евросоюза нет взаимопонимания и единой позиции — эмбарго удалось согласовать только частично. Ситуацию кардинально изменила позиция России, а восторг ЕС явно «поутих».