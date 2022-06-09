Sohu: Россия дала неожиданный ответ на нефтяное эмбарго ЕС, разбив стратегию Запада

Восторженные планы ЕС по вопросу запрета поставок нефти из России оказались не такими идеальными. Ответ РФ на эмбарго оказался неожиданным, что поставило Евросоюз в тупик, отмечают аналитики китайского издания Sohu, передает портал «ПолитРоссия».
В Брюсселе не скрывали радости, рассчитывая, что возможный запрет на российскую нефть принесет дивиденды. Однако оказалось, что внутри Евросоюза нет взаимопонимания и единой позиции — эмбарго удалось согласовать только частично. Ситуацию кардинально изменила позиция России, а восторг ЕС явно «поутих».
«Европейские лидеры думали, что могут нанести смертельный удар по России, но чиновники ЕС слишком рано обрадовались. Неожиданно Москва открыла два новых рынка сбыта нефти, что огорчило Евросоюз», — подчеркнули специалисты.
Речь идет об Юго-Восточной Азии и Африке — интерес к углеводородам из России там достаточно высок. Это означает, что бюджет РФ не пострадает, а скидки на нефть обеспечать большие объемы сбыта.
«Судя по всему, количество стран, которые решат приобретать российскую нефть, будет только увеличиваться, а бюджету РФ не грозят финансовые потери от скидок на топливо», — заключили аналитики Sohu.