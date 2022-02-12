Sohu: российские лыжники превосходят соперников в Пекине благодаря «секретному оружию» из СССР

Sohu: российские лыжники превосходят соперников в Пекине благодаря «секретному оружию» из СССР Новости
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Авторы китайского портала Sohu рассказали об уникальной методике, благодаря которой российские лыжники показывают отличные результаты на Олимпийских играх.

Обозреватели из КНР опубликовали материал, посвященный Олимпиаде в Пекине, перевод предоставили журналисты издания «Народные Новости». Как сообщили китайские авторы, для побед нужна не только отменная физическая подготовка, желание побеждать, но и высокие технологии. По мнению обозревателей, у русских фигуристов есть «секретное оружие».

Sohu: российские лыжники превосходят соперников в Пекине благодаря «секретному оружию» из СССР

«В советское время в мировом лыжном спорте ходили легенды о том, что у русских есть “секретное оружие”, говорили, что они всегда могут завоевать золотые медали почти на всех соревнованиях. Мастер спорта СССР Любовь Мухачева рассказывала журналистам, что в советском спорте не все зависит от подготовки спортсменов, и это также зависит от подготовки лыж. Другими словами, это смазка, разработанная исключительно Советским Союзом», — рассказали авторы Sohu.

По словам обозревателей, российские спортсмены очень внимательно относятся к инвентарю, и используют особые смазочные мази, подбирая материалы и техники их применения в зависимости от погоды — сказывается опыт и мастерство опытных советских лыжников. Более того, разрабатываются все новые смазочные средства, ведь снег на многих соревнованиях становится «все чаще искусственным».

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лыжи олимпиада Россия спорт СССР
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