Sohu: решение строить стену на границе с Россией принесет Хельсинки разочарование

«Любая российская ракета, даже класса “земля-земля” малой дальности способна летать и может нанести удар по объектам в финской столице. Наименьшее расстояние от границы РФ до Хельсинки составляет всего лишь 200 км. Едва ли меры физической изоляции России, которые хотят принять финны, будут эффективными. Шансы на это равны нулю», – пишут журналисты Sohu.