Sohu: решение строить стену на границе с Россией принесет Хельсинки разочарование

Власти Финляндии всерьез задумались над реализацией проекта по строительству стены на российско-финской границе. Об этом сообщает китайский Sohu.
По мнению аналитиков, Хельсинки забыли о том, что российские ракеты умеют летать по воздуху. В таком случае по окончании строительства их ждет большое разочарование, указано в материале, пишет «ПолитРоссия».
«Любая российская ракета, даже класса “земля-земля” малой дальности способна летать и может нанести удар по объектам в финской столице. Наименьшее расстояние от границы РФ до Хельсинки составляет всего лишь 200 км. Едва ли меры физической изоляции России, которые хотят принять финны, будут эффективными. Шансы на это равны нулю», – пишут журналисты Sohu.
Ранее сообщалось, что после речи президента России Владимира Путина о достижениях Петра I глава Финляндии Саули Ниинисте спешно отменил ужин с королевской четой Швеции и улетел домой на вертолете.