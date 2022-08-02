Sohu: Путин в День ВМФ России сделал зашифрованное послание Украине

Обозреватели китайского портала Sohu рассказали, что президент РФ Владимир Путин в своей речи на параде по случаю Дня ВМФ зашифровал послание для Украины.
Путин лично прибыл в Санкт-Петербург для участия в параде в честь Дня ВМФ. Российский лидер рассказал, что ВС РФ в скором времени получат гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон», а первым носителем этого мощнейшего оружия станет фрегат «Адмирал Горшков».
«Гиперзвуковое оружие является для России важным средством сдерживания», — цитируют авторы «ПолитРоссии» китайских коллег.
Россия преуспела в создании гиперзвукового оружия, а «Циркон» — не только предмет гордости, но еще и мощное средство обеспечения безопасности РФ. Авторы Sohu подчеркнули, что хоть Путин напрямую и не упоминал Украину в речи по случаю Дня ВМФ, российский лидер все же завуалированно предупредил киевских недоброжелателей.
Украинские военные хорошо знакомы с гиперзвуковым оружием: в ходе спецоперации по защите Донбасса ВС РФ уничтожали склады с ракетами, которые киевский режим неизменно использует для обстрелов мирного населения ЛДНР.
«Это сдерживающий сигнал для Украины», — подчеркнули китайские обозреватели.
Авторы подчеркнули, что Киев так или иначе заплатит большую цену за постоянные провокации против России и республик Донбасса.