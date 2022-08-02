Sohu: Путин в День ВМФ России сделал зашифрованное послание Украине

Россия преуспела в создании гиперзвукового оружия, а «Циркон» — не только предмет гордости, но еще и мощное средство обеспечения безопасности РФ. Авторы Sohu подчеркнули, что хоть Путин напрямую и не упоминал Украину в речи по случаю Дня ВМФ, российский лидер все же завуалированно предупредил киевских недоброжелателей.