Sohu: Путин направил Пекину тревожный сигнал насчет госдолга США

Авторы из КНР отметили, что президент РФ Владимир Путин в

одном из своих выступлений подчеркнул: доверие к доллару во всем мире

падает. Аналитики полагают, что слова российского лидера были адресованы в том

числе и Пекину, который изрядно вложился в американский госдолг. В связи с этим

КНР стоит тщательно обдумать, как следует поступать со своими вложениями.