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    Sohu: Путин направил Пекину тревожный сигнал насчет госдолга США

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Sohu: Путин направил Пекину тревожный сигнал насчет госдолга США

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    Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

    Обозреватели китайского информационного портала Sohu считают,
    что Москва направила Пекину весьма тревожный сигнал насчет американского
    госдолга.

    Аналитики Sohu опубликовали материал, посвященный экономическому
    противостоянию США и России, перевод предоставили журналисты «ПолитРоссии».
    Вашингтон ввел ряд санкций против Москвы, в том числе заморозил часть
    золотовалютных активов Центробанка РФ. По словам обозревателей, Пекин расценил
    это как крайне тревожный сигнал — США могут позволить себе очень многое, даже в
    ущерб своей репутации.

    «Введение санкций против России показало, что США в угоду своим интересам могут замораживать инвестиции суверенных государств и даже арестовывать активы частных лиц», — подчеркнули авторы из КНР.

    Sohu: Путин направил Пекину тревожный сигнал насчет госдолга США
    Федеральное агентство новостей

    Китай является крупным инвестором в казначейские облигации
    США: инвестиции в американский госдолг составляют более 1 трлн долларов, что
    является космической суммой. После того как Вашингтон заморозил часть активов
    РФ, стало ясно, что Соединенные Штаты больше не являются безопасной гаванью для
    инвестиций.

    Теперь в КНР вполне разумно опасаются, что США могут ввести
    против Китая аналогичные меры. Целью Вашингтона как раз могут стать вложения в
    госдолг. И если РФ заранее избавилась от большей части американских облигаций,
    то Пекин таким пока похвастаться не может.

    «Несмотря на то, что Китай сокращает свои запасы казначейских облигаций США, он по-прежнему является вторым по величине держателем американских ценных бумаг», — рассказали обозреватели Sohu.

    Авторы из КНР отметили, что президент РФ Владимир Путин в
    одном из своих выступлений подчеркнул: доверие к доллару во всем мире
    падает. Аналитики полагают, что слова российского лидера были адресованы в том
    числе и Пекину, который изрядно вложился в американский госдолг. В связи с этим
    КНР стоит тщательно обдумать, как следует поступать со своими вложениями.

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