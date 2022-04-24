Sohu: Путин направил Пекину тревожный сигнал насчет госдолга США

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Обозреватели китайского информационного портала Sohu считают,
что Москва направила Пекину весьма тревожный сигнал насчет американского
госдолга.
Аналитики Sohu опубликовали материал, посвященный экономическому
противостоянию США и России, перевод предоставили журналисты «ПолитРоссии».
Вашингтон ввел ряд санкций против Москвы, в том числе заморозил часть
золотовалютных активов Центробанка РФ. По словам обозревателей, Пекин расценил
это как крайне тревожный сигнал — США могут позволить себе очень многое, даже в
ущерб своей репутации.
«Введение санкций против России показало, что США в угоду своим интересам могут замораживать инвестиции суверенных государств и даже арестовывать активы частных лиц», — подчеркнули авторы из КНР.
Китай является крупным инвестором в казначейские облигации
США: инвестиции в американский госдолг составляют более 1 трлн долларов, что
является космической суммой. После того как Вашингтон заморозил часть активов
РФ, стало ясно, что Соединенные Штаты больше не являются безопасной гаванью для
инвестиций.
Теперь в КНР вполне разумно опасаются, что США могут ввести
против Китая аналогичные меры. Целью Вашингтона как раз могут стать вложения в
госдолг. И если РФ заранее избавилась от большей части американских облигаций,
то Пекин таким пока похвастаться не может.
«Несмотря на то, что Китай сокращает свои запасы казначейских облигаций США, он по-прежнему является вторым по величине держателем американских ценных бумаг», — рассказали обозреватели Sohu.
Авторы из КНР отметили, что президент РФ Владимир Путин в
одном из своих выступлений подчеркнул: доверие к доллару во всем мире
падает. Аналитики полагают, что слова российского лидера были адресованы в том
числе и Пекину, который изрядно вложился в американский госдолг. В связи с этим
КНР стоит тщательно обдумать, как следует поступать со своими вложениями.