Sohu предупредило Сеул о последствиях разрыва контракта с верфью РФ «Звезда»

Lee Jae-Won/AFLO/GloballookpressЕсли Россия решит разорвать контракты с южнокорейскими судостроителями из-за санкций Запада, то это может обернуться невыносимыми последствиями для Сеула. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu, которых цитирует «ПолитРоссия». По мнению аналитиков, за последние 8 лет одним из самых важных соглашений между РФ и Южной Кореей стал контракт российской судостроительной верфи «Звезда» с компанией Hyundai Heavy Industries на проектирование и строительство пяти СПГ-танкеров типа «Афрамакс» тоннажем по 114 тысяч тонн. Кроме того, стороны подписали документ о технической поддержке судов. «По данным корейских промышленников, из-за географической близости Российской Федерации и Южной Кореи сложилась такая ситуация: более 80% основных судостроительных проектов Республики были завязаны на тех или иных российских компаниях», — говорится в статье.flickr.comКак напомнили эксперты, в настоящее время три южнокорейские компании имеют контракты с российским..

Lee Jae-Won/AFLO/Globallookpress

Если Россия решит разорвать контракты с южнокорейскими судостроителями из-за санкций Запада, то это может обернуться невыносимыми последствиями для Сеула. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu, которых цитирует «ПолитРоссия».

По мнению аналитиков, за последние 8 лет одним из самых важных соглашений между РФ и Южной Кореей стал контракт российской судостроительной верфи «Звезда» с компанией Hyundai Heavy Industries на проектирование и строительство пяти СПГ-танкеров типа «Афрамакс» тоннажем по 114 тысяч тонн. Кроме того, стороны подписали документ о технической поддержке судов.

«По данным корейских промышленников, из-за географической близости Российской Федерации и Южной Кореи сложилась такая ситуация: более 80% основных судостроительных проектов Республики были завязаны на тех или иных российских компаниях», — говорится в статье.

flickr.com

Как напомнили эксперты, в настоящее время три южнокорейские компании имеют контракты с российскими партнерами на сумму 10,3 трлн вон (порядка 500 млрд рублей). Однако решение Сеула подключиться к санкционной политике Запада против РФ поставило под угрозу южнокорейскую судостроительную промышленность, которая может оказаться под контрсанкциями.

«Если сотрудничество между Россией и Южной Корей в сфере судостроительства будет прервано, то для корейцев это обернется невыносимыми последствиями. Особенно это касается контракта с российским заводом "Звезда"», — констатировали обозреватели издания.

Ситуация осложняется тем, что корейскому судостроению приходится работать в условиях жесточайшей конкуренции. Российские компании могут найти альтернативу в лице Китая или Японии, при этом Южная Корея столкнется с большими проблемами при поиске новых партнеров.