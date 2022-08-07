Sohu предупредил Украину о снижении поддержки со стороны ЕС зимой

Евросоюз изменит свое отношение к Украине с наступлением холодов. Такое мнение высказали аналитики китайского издания Sohu.
Киев уповает на поддержку Запада, чтобы оставаться на плаву в экономике и армии. Но недавно президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на задержки финансовой помощи со стороны ЕС, передает RT. Решение о выделении средств было предложено еще в мае, но власти забили тревогу лишь сейчас.
«Похоже, Зеленский больше не может ждать. Видимо, ему известно, что с наступлением осеннего и зимнего сезонов помощь ЕС для Украины будет сокращаться. Это связано с уменьшением поставок российского природного газа в Европу. Скоро европейские страны столкнутся с зимними испытаниями», — пишет «ПолитРоссия».
Нынешний выпад Зеленского в адрес ЕС китайские эксперты считают отчаянной попыткой получить деньги до наступления зимы. И чтобы показать важность финансовой помощи, украинский президент вместе с супругой поучаствовал в фотосессии для Vogue.