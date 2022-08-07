Sohu предупредил Украину о снижении поддержки со стороны ЕС зимой

Киев уповает на поддержку Запада, чтобы оставаться на плаву в экономике и армии. Но недавно президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на задержки финансовой помощи со стороны ЕС, передает RT. Решение о выделении средств было предложено еще в мае, но власти забили тревогу лишь сейчас.