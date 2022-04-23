Sohu: ответ России на санкции трижды отправил Запад в нокдаун

Однако, пишет Sohu, Россия

тоже не сидит на месте и резко отвечает на недружественные шаги Запада. Так, по

мнению авторов материала, Москва нанесла три точечных и неожиданных удара по

экономике коллективного Запада, отправив его в нокдаун. Во-первых, Европа никак не ожидала, что ей

придется искать способ, чтобы оплачивать российский газ в рублях. Это решение

Кремля стало настоящим сюрпризом для Евросоюза.