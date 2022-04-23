Sohu: ответ России на санкции трижды отправил Запад в нокдаун

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Беспрецедентные санкции Запада против России вызвали
ответную, но несимметричную реакцию. Москва нанесла три точечных удара по
западным экономикам, причинившим множество неприятностей тем, кто начал санкционную
войну, отмечает китайское издание Sohu, передает «ПолитРоссия».
Совсем недавно, напоминают журналисты, президент США Джо
Байден объявил о согласовании нового пакета военной помощи Украине на сумму 800
млн долларов. Издание подчеркивает, что подобные действия Вашингтона и его
союзников никак не способствуют урегулированию конфликта, лишь разогревая его в
угоду интересов третьих стран. Параллельно США и Европа активно работают и на
экономическом фронте, обсуждая все новые и новые антироссийские ограничения.
Однако, пишет Sohu, Россия
тоже не сидит на месте и резко отвечает на недружественные шаги Запада. Так, по
мнению авторов материала, Москва нанесла три точечных и неожиданных удара по
экономике коллективного Запада, отправив его в нокдаун. Во-первых, Европа никак не ожидала, что ей
придется искать способ, чтобы оплачивать российский газ в рублях. Это решение
Кремля стало настоящим сюрпризом для Евросоюза.
Впрочем, позднее из Москвы пришли еще более пугающие Запад
новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет
поставлять сельскохозяйственную продукцию в недружественные страны. Это очень
серьезный удар по странам
Европы, которые весьма ограничены в собственных ресурсах.
«Вы должны
знать, что одна из самых больших слабостей Запада — это нехватка ресурсов. Если
российским энергоносителям в теории можно найти альтернативу, то зерну — точно
нет», — говорится в материале.
Третий «выстрел»
России по Западу пришелся на энергосектор. Минэнерго РФ заявило, что готово
продавать нефть дружественным странам в любом диапазоне цен. Само собой, Европа
и США, переживающие небывалый энергетический кризис и рост цен на топливо,
получили еще один тяжелый удар.