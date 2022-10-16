Sohu: Лавров нанес эффектный удар по США в ответ на антироссийскую резолюцию ООН

Одновременно с этим глава российского МИД Сергей Лавров, по мнению китайских экспертов, раскрыл довольно скверную правду о США, о которой все знали, но боялись вынести это на публику. Он заявил, что Соединенные Штаты совершенно бесстыдно используют методы дипломатического террора, различными угрозами и шантажом «выкручивают руки» развивающимся странам, заставляя их поддерживать инициативы Коллективного Запада. При этом Вашингтон откровенно лжет, утверждая обратное.