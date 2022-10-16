Sohu: Лавров нанес эффектный удар по США в ответ на антироссийскую резолюцию ООН

Глава российского внешнеэкономического ведомства Сергей Лавров в ответ на антироссийскую резолюцию ООН по Украине нанес эффектный дипломатический удар Соединенным Штатам, отметили обозреватели китайского издания Sohu. Перевод статьи представила «ПолитРоссия».
Референдумы за воссоединение России с Донецкой и Луганской народными республиками, а также с Херсонской и Запорожской областями стали причиной заседания Организации Объединенных Наций, на котором была принята резолюция, осуждающая Россию. По словам китайских экспертов, мероприятие в рамках ООН имело исключительно антироссийскую направленность.
«Западные страны во главе с Соединенными Штатами выразили свое несогласие насчет референдумов и на этом фоне инициировали в ООН голосование по принятию осуждающей Россию резолюции», — отметили в китайском издании.
По словам обозревателей Sohu, голосование больше было похоже на театрализованное представление, так как многие страны делали свой выбор, оглядываясь на США. Москва прокомментировала принятую резолюцию, назвав ее политизированной и откровенно провокационной.
Одновременно с этим глава российского МИД Сергей Лавров, по мнению китайских экспертов, раскрыл довольно скверную правду о США, о которой все знали, но боялись вынести это на публику. Он заявил, что Соединенные Штаты совершенно бесстыдно используют методы дипломатического террора, различными угрозами и шантажом «выкручивают руки» развивающимся странам, заставляя их поддерживать инициативы Коллективного Запада. При этом Вашингтон откровенно лжет, утверждая обратное.