Sohu: контратака России в Арктике против «северной НАТО» превратила единство Запада в шутку

«Это означает, что даже если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, Северный флот РФ окажет большее военное давление на Альянс со стороны Арктики. Поэтому неважно, использует ли НАТО Хельсинки и Стокгольм для усиления военных угроз у границ России или попытается нарастить свое влияние в Арктике: военный блок будет еще больше сдерживаться российскими кораблями», — убеждены авторы материала.