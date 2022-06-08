Sohu: контратака России в Арктике против «северной НАТО» превратила единство Запада в шутку

Россия резко ответила НАТО на планы по расширению на север, вызвав подавленную реакцию у членов западного военного блока, отметили китайские аналитики Sohu, передает «ПолитРоссия».
Запад продолжает попытки давления на Россию, используя беспрецедентные санкции. Кроме того, Североатлантический альянс может расширится у северо-западных границ РФ за счет вступления в него Швеции и Финляндии. Пока в этом вопросе нет консенсуса, поскольку Турция блокирует процесс рассмотрения заявок северных стран.
Москва решила не дожидаться решения НАТО, резко ответив на планы расширения Альянса в Арктике.
«Россия постепенно перехватывает инициативу и уже начала контратаку против Запада, выпустив вперед свой Северный флот», — отметили китайские аналитики.
Российское военное командование объявило, что до конца 2023 года в северных водах планируется провести 19 испытательных стрельб с применением новейших видов вооружений. Более того, концепция развития Северного флота РФ подразумевает, что к 2033 году основу его вооружений будут составлять высокоточные носители большой дальности, которые можно оснащать гиперзвуковыми боевыми блоками.
«Это означает, что даже если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, Северный флот РФ окажет большее военное давление на Альянс со стороны Арктики. Поэтому неважно, использует ли НАТО Хельсинки и Стокгольм для усиления военных угроз у границ России или попытается нарастить свое влияние в Арктике: военный блок будет еще больше сдерживаться российскими кораблями», — убеждены авторы материала.
Несмотря на первые шаги США в направлении создания гиперзвукового оружия, его появление у НАТО не станет угрозой для России, убеждены аналитики. Они подчеркнули, что Москва, давно освоившая технологии гиперзвука, уже разработала системы ПВО, способные противостоять подобным видам вооружений.
В самый разгар геополитического и экономического кризиса Европу, США и НАТО разрывают противоречия, показывая истинное «единство» Запада.
«После того как первый этап наступления на РФ не принес результатов, единство западного мира превратилось в шутку. Когда Россия пошла в контратаку, страны Запада оказались крайне подавлены», — пришли к выводу китайские обозреватели.
Ранее МИД России заявил, что Арктика превращается в театр военных действий.