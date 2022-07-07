Ответ Китая на критику США в адрес России поставил в ступор американского посла Николаса Бернса. Об этом написало издание Sohu.
Недавно дипломат из США на публичном мероприятии обвинил Россию в провоцировании украинского кризиса. Кроме того, Вашингтон призвал Пекин прекратить обсуждать тему американских биолабораторий на Украине, пишет «ПолитРоссия».
Ответ официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня на выпад Вашингтона лишил посла дара речи. КНР задала Бернсу всего два вопроса: почему США отказываются открывать свои лаборатории для международных проверок и зачем блокируют создание механизма для проверки соблюдения действия Конвенции о биологическом оружии.
«Эти вопросы лишили представителя США дара речи, ответа на них так и не последовало. Судя по всему, американская сторона предпочтет скрыть правду и сделает вид, что ничего не услышала», – отметил автор.
Ранее Минобороны России сообщило, что специалисты из Германии изучали на Украине патогенные штаммы конго-крымской лихорадки. Особое внимание уделяли смертоносным вируса, информировал телеканал «Царьград».