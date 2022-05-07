    В тренде

    Sohu: Китай не увеличил поставки российской нефти по ряду причин

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Sohu: Китай не увеличил поставки российской нефти по ряду причин

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress/Lino Mirgeler

    Несмотря на снижение цены на российскую нефть, Китай не увеличил объемы поставок по ряду причин. Об этом написало издание Sohu.

    Автор материала утверждает, что у КНР есть свои крупные месторождения, но им более выгодно закупать «черное золото» в других странах. Кроме того, азиатское государство не способно обеспечить себя энергоресурсом в полной мере.

    «Разные области применения нефти предъявляют разные требования к ее качеству, и качество нефти, произведенной в России, не соответствует всем областям применения», — пишет автор.

    Ранее стало известно, что Европа отодвинула эмбарго на российскую нефть на девять месяцев. Эту информацию передает телеканал «360».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »