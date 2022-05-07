Sohu: Китай не увеличил поставки российской нефти по ряду причин

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Несмотря на снижение цены на российскую нефть, Китай не увеличил объемы поставок по ряду причин. Об этом написало издание Sohu.
Автор материала утверждает, что у КНР есть свои крупные месторождения, но им более выгодно закупать «черное золото» в других странах. Кроме того, азиатское государство не способно обеспечить себя энергоресурсом в полной мере.
«Разные области применения нефти предъявляют разные требования к ее качеству, и качество нефти, произведенной в России, не соответствует всем областям применения», — пишет автор.
Ранее стало известно, что Европа отодвинула эмбарго на российскую нефть на девять месяцев. Эту информацию передает телеканал «360».
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