Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад и Украину оставить попытки одержать победу над Россией. В ответ на слова американского дипломата Киев решил сделать неожиданный подарок прямо в его 99-й день рождения, сообщает китайское издание Sohu. Перевод материала предоставила «ПолитРоссия».
Журналисты Sohu сообщили, что бывший глава Госдепа Генри Киссинджер во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал Россию важной частью Европы, которую ни одна страна не сможет изолировать.
Американский дипломат также выразил мнение о том, что Западу и Украине необходимо прекратить попытки победить Россию. По его мнению, любые их попытки в этом направлении обречены на провал, а украинский кризис может перерасти полномасштабное противостояние.
В этой связи Киссинджер призвал киевское руководство отказаться от каких-либо претензий к Москве, напомнили авторы китайского издания.
«Речь Киссинджера вызвала гнев у Зеленского и всех, кто связан с украинским правительством. 27 мая, когда дипломат праздновал свой 99-й день рождения, киевский режим сделал ему неприятный подарок: внес его в базу “Миротворца”», — написали журналисты из КНР.
Кроме того, как передает Sohu, руководство Украины также выдвинуло против политика абсурдные обвинения в том, что он якобы является пророссийским пропагандистом и соучастником в «преступлениях» против Украины.
Как отметили в авторы материала, очевидно, что подобная реакция Киева лишь констатирует факт того, что действовать спокойно и прагматично он не намерен.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что сенатор Алексей Пушков жестко высказался о нападках Зеленского на Киссинджера.