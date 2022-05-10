Sohu: гегемония США прервется, когда Россия «похоронит» НАТО

Авторы китайского издания опубликовали материал про непростые взаимоотношения РФ с коллективным западом, перевод предоставили журналисты «ПолитРоссии». США поставляют Киеву тяжелые вооружения и подталкивают к этому своих союзников по НАТО. Американцы совместно с поляками также раздумывают о вводе войск на украинскую территорию. Авторы Sohu считают, что такая мера станет «шагом навстречу смерти».