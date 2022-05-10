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    Sohu: гегемония США прервется, когда Россия «похоронит» НАТО

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Sohu: гегемония США прервется, когда Россия «похоронит» НАТО

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    Федеральное агентство новостей

    Обозреватели китайского портала Sohu считают, что если США продолжат провоцировать Россию, вооружая украинских националистов, то подобная политика может закончится концом гегемонии Соединенных Штатов и «похоронами НАТО».

    Авторы китайского издания опубликовали материал про непростые взаимоотношения РФ с коллективным западом, перевод предоставили журналисты «ПолитРоссии». США поставляют Киеву тяжелые вооружения и подталкивают к этому своих союзников по НАТО. Американцы совместно с поляками также раздумывают о вводе войск на украинскую территорию. Авторы Sohu считают, что такая мера станет «шагом навстречу смерти».

    «Амбиции членов НАТО рано или поздно приведут к том, что Россия похоронит весь Альянс. Действия западного блока действительно могут разозлить русских», — считают обозреватели из КНР.

    Федеральное агентство новостей
    Федеральное агентство новостей

    Американские власти зря надеются, что в случае пересечения ими красной линии на Украине, Россия не отреагирует. Президент США Джо Байден напрасно считает, что в общем хаосе «большого конфликта» его страна не сильно «обожжется», говорится в статье.

    «Соединенные Штаты не смогут спастись, их гегемония вместе с НАТО будет свергнута. Терпение России в один момент может просто лопнуть, как натянутая донельзя эластичная резинка», — заключили авторы китайского издания.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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