Sohu: элегантный ход России с Запорожской АЭС загнал Киев в тупик

Однако, считают авторы статьи, оба варианта не подходят украинским властям. Покупка энергии у России не рассматривается по политическим причинам. Что же касается альтернативных источников — их просто нет. На фоне энергетического кризиса в Европе, у Запада нет возможности помочь Украине. Киев загнан в безвыходную ситуацию.