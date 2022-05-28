Sohu: элегантный ход России с Запорожской АЭС загнал Киев в тупик

После того, как Россия получила контроль над Запорожской атомной электростанцией, Киев фактически оказался в тупике, полагают аналитики китайского издания Sohu, передает «ПолитРоссия».
Несмотря на все попытки Москвы наладить процесс мирных переговоров, Киев демонстрирует все меньшее желание добиться компромисса, говорится в материале. Скорее, напротив, украинские власти призывают западных партнеров поставлять больше оружия, а также усилить санкционное давление на Россию.
Хорошо понимание нежелание Киева договариваться, Москва предприняла элегантный ход, получив контроль над Запорожской АЭС.
«Стало известно, что самая крупная атомная электростанция Европы — Запорожская АЭС, начнет работать на Россию», — отметили китайские аналитики.
Теперь территории, подконтрольные Киеву, могут лишиться значительного объема электроэнергии, которую вырабатывала мощная электростанция. У киевских властей есть всего два варианта: покупать электричество у России или попытаться найти альтернативного экспортера.
Однако, считают авторы статьи, оба варианта не подходят украинским властям. Покупка энергии у России не рассматривается по политическим причинам. Что же касается альтернативных источников — их просто нет. На фоне энергетического кризиса в Европе, у Запада нет возможности помочь Украине. Киев загнан в безвыходную ситуацию.