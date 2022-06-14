Sohu: двухуровневая уловка Путина обеспечила России преимущество в экономической войне с Западом

Второй шаг Владимира Путина касался именно США. Вашингтону пришлось оплатить рублями полет астронавта Марка Ванде Хая на российском корабле «Союз» на МКС. Чтобы сохранить лицо, Белый дом постарался скрыть этот факт, воспользовавшись услугами посредников. Однако факт — есть факт.