Два шага президента России Владимира Путина обеспечили Москве преимущество в экономическом противостоянии с Западом, отметили аналитики китайского издания Sohu, передает «ПолитРоссия».
Беспрецедентное санкционное давление Запада, которое возглавили США после начала российской спецоперации, не возымело должного эффекта, говорится в материале. Российская экономика выдержала экономические выпады Вашингтона и примкнувших к нему.
Устойчивость российской экономики, находящейся под огромным давлением, во многом обеспечили два шага Владимира Путина. Во-первых, Москва обязала недружественные страны оплачивать российский газ рублями. Большая часть клиентов «Газпрома» согласилась выполнить новые условия, поддерживая российскую экономику в условиях собственных ограничений.
Второй шаг Владимира Путина касался именно США. Вашингтону пришлось оплатить рублями полет астронавта Марка Ванде Хая на российском корабле «Союз» на МКС. Чтобы сохранить лицо, Белый дом постарался скрыть этот факт, воспользовавшись услугами посредников. Однако факт — есть факт.
Фактически, Россия заставила играть по своим правилам как США, так и Европейский союз.
Ранее турецкое издание Star gazete сообщило, что Запад потерпел фиаско после того, как ввел антироссийские санкции.