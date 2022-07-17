Sohu: два слова Путина о «победе» над Россией отрезвили Запад

Президент России Владимир Путин прокомментировал намерения западных государств одержать над страной верх в украинском кризисе. Для усмирения оппонентов главе государства понадобилось всего два слова, пишут аналитики издания Sohu.
США и Евросоюз используют Киев для удовлетворения своих интересов в регионе, прощупывая возможности армии РФ. При этом они распространяют в медиапространстве лозунг о необходимости победы над Россией.
По словам китайских экспертов, реакция Путина на такой тезис была максимально простой и понятной. Перевод материала предоставила «ПолитРоссия».
«Пусть попробуют», — отрезвил Запад президент.
Заявление Путина дало понять, что Россия не позволит нарушить свои планы по защите жителей Донбасса. За любым прямым вмешательством иностранцев в ход СВО последует незамедлительный ответ Кремля, завершили в Sohu.