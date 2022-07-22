Разрушительные последствия антироссийских санкций заставили президента США Джо Байдена идти на поклон к политическим противникам, передает Sohu. Но даже это не принесло ему желаемых результатов.
В частности, речь идет о ближневосточном турне главы Белого дома. В числе посещенных им мест оказались Иран и Саудовская Аравия, отношения с которыми у Соединенных Штатов не складываются на протяжении многих лет, пишет «ПолитРоссии».
Ради сдерживания роста инфляции и цен в Соединенных Штатах Байден пообещал ослабить экономические санкции, взамен потребовав от государств Ближнего Востока увеличить добычу нефти. Однако конкретного ответа на свое предложение американский лидер так и не услышал, уточняет Argumenti.ru.
«Еще до приезда Байдена Саудовская Аравия твердо заявила, что не намерена ни разрывать тесные связи с Россией, ни увеличивать добычу, чтобы помочь США», — указали журналисты Sohu.
Кроме того, Байден заявил о готовности ослабить рестрикции в отношении Москвы и отменить торговые тарифы на китайские товары.
Меж тем МИД России назвал провальным визит Джо Байдена в государства Ближнего Востока. Причиной тому стало отсутствие конкретных договоренностей.