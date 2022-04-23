Sohu: антироссийские санкции больно ударили по японским бизнесменам

Целый ряд японских компаний, которые специализировались на

импорте российских товаров, оказались на грани разорения. При этом Москва может

без особых проблем найти другие рынки для сбыта своей продукции, которая

оказалась под запретом в Японии. Одной из таких стран, очевидно, является

Китай, который не скрывает своих стратегических отношений с Россией.