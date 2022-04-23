Sohu: антироссийские санкции больно ударили по японским бизнесменам

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Жители Японии оказались далеко не в восторге от решения
официального Токио о вводе санкций в отношении России. Об этом пишет китайское издание
Sohu.
По словам сотрудников информационного ресурса, Япония
поддержала общий вектор своих западных партнеров на попытку сдерживания РФ на фоне украинского кризиса. В связи с этим были введены ряд мер,
ограничивающих импорт российских товаров, в список которые попали водка,
древесина и другие, информирует «ПолитРоссия».
Возможно, в Токио решили, что смогут нанести серьезный удар
по российской экономике, однако граждане страны так не считают. Японцы открыли
глаза своему правительству на то, что наибольший урон понесли представители
местного бизнеса.
«Япония запрещает ввоз 38 видов товаров из России —
телеканалы и общественность ошарашены: кто на кого накладывает санкции?» —
пишет издание.
Целый ряд японских компаний, которые специализировались на
импорте российских товаров, оказались на грани разорения. При этом Москва может
без особых проблем найти другие рынки для сбыта своей продукции, которая
оказалась под запретом в Японии. Одной из таких стран, очевидно, является
Китай, который не скрывает своих стратегических отношений с Россией.