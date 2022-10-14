Софию Ротару не пригласили на фестиваль «Песня года» из-за спецоперации на Украине

Украинская певица София Ротару не будет принимать участие в музыкальном фестивале «Песня года», хотя до этого она была традиционным гостем мероприятия. Артистку даже не стали приглашать, передает издание «Дни.ру» со ссылкой на заявление организаторов проекта.
В этом году Ротару не получила приглашение на фестиваль — по словам организаторов, сейчас понятно, что она не сможет приехать в Москву, где состоится музыкальное событие.
«Софию Михайловну мы в этом году даже не приглашали. Сейчас это бесполезно делать, все это понимают. Поэтому никто ей не звонил», — отмечает издание.