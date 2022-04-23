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    София указала на попытки Северной Македонии выставить болгарский народ фашистами

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    София указала на попытки Северной Македонии выставить болгарский народ фашистами

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    pixabay.com

    Между Болгарией и Северной Македонией разгорелся очередной
    виток противостояния на почте исторической фигуры Ивана Михайлова.

    Толчком к этому инциденту послужило открытие «Культурного
    центра Ивана Михайлова» на территории города Битола, который принадлежит
    Северной Македонии. На официальной части мероприятия присутствовал премьер-министр
    Болгарии Кирил Петков. Местные жители встретили его крайне негативно, устроив
    натуральный скандал. Македонцы пришли к зданию центра с протестными плакатами.

    «Вы – фашисты, облеченные властью», — гласила надпись на
    одном из них.

    «Когда вы признаете, что в Болгарии есть македонцы», —
    дополнял картину негодования второй.

    Позже МИД Болгарии вручил македонским коллегам ноту в связи
    с инцидентом. Дипломаты выразили обеспокоенность тем фактом, что в Северной
    Македонии пытаются сравнить болгарский народ с фашистами.

    «В очередной раз мы становимся свидетелями риторики
    ненависти в адрес Болгарии, которая инициирована представленными в парламенте»,
    — говорится в сообщении.

    Напомним, что Иван Михайлов считает болгарским героем.
    Однако в Северной Македонии к нему отношение противоположное. Михайлов также
    известен тем, что не признавал македонцев как нацию, а относил их к болгарам.

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