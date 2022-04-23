София указала на попытки Северной Македонии выставить болгарский народ фашистами

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Между Болгарией и Северной Македонией разгорелся очередной
виток противостояния на почте исторической фигуры Ивана Михайлова.
Толчком к этому инциденту послужило открытие «Культурного
центра Ивана Михайлова» на территории города Битола, который принадлежит
Северной Македонии. На официальной части мероприятия присутствовал премьер-министр
Болгарии Кирил Петков. Местные жители встретили его крайне негативно, устроив
натуральный скандал. Македонцы пришли к зданию центра с протестными плакатами.
«Вы – фашисты, облеченные властью», — гласила надпись на
одном из них.
«Когда вы признаете, что в Болгарии есть македонцы», —
дополнял картину негодования второй.
Позже МИД Болгарии вручил македонским коллегам ноту в связи
с инцидентом. Дипломаты выразили обеспокоенность тем фактом, что в Северной
Македонии пытаются сравнить болгарский народ с фашистами.
«В очередной раз мы становимся свидетелями риторики
ненависти в адрес Болгарии, которая инициирована представленными в парламенте»,
— говорится в сообщении.
Напомним, что Иван Михайлов считает болгарским героем.
Однако в Северной Македонии к нему отношение противоположное. Михайлов также
известен тем, что не признавал македонцев как нацию, а относил их к болгарам.