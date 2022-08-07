София Ротару рассказала о своем местонахождении впервые за полгода

Певица София Ротару в день своего 75-летия обратилась к поклонникам впервые за несколько месяцев молчания. Ротару посетила в юбилей малую родину — село Маршинцы. По ее словам, она приехала в «место силы».
«Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощутить связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях», — отметила она.
Артистка сообщила, что не станет отмечать юбилей. При этом она призвала поддержать тех, кому сейчас тяжело и нуждается в помощи. Ротару призналась, что она молится, чтобы в каждом доме Украины звучали песни о любви и мире. Ранее певица выступила против спецоперации на Украине, чем похоронила свою карьеру на территории РФ.