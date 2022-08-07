София Ротару рассказала о своем местонахождении впервые за полгода

Артистка сообщила, что не станет отмечать юбилей. При этом она призвала поддержать тех, кому сейчас тяжело и нуждается в помощи. Ротару призналась, что она молится, чтобы в каждом доме Украины звучали песни о любви и мире. Ранее певица выступила против спецоперации на Украине, чем похоронила свою карьеру на территории РФ.