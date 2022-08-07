София Ротару отказывается от любых корпоративов, даже за внушительные гонорары

«Мои друзья отмечали день рождения в Анталии. Планировали ее пригласить на праздник. Они – люди состоятельные, были готовы оплатить и перелет, и гонорар. Но от нее сразу пришел ответ: Мы не работаем. Ни за какие деньги», — пояснила актриса.