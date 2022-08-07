София Ротару отказывается от любых корпоративов, даже за внушительные гонорары

Актриса Анна Калашникова заявила, что певица София Ротару отказывается от корпоративов. Артистка не обращает внимание на них даже за внушительные гонорары, передает портал «Телепрограмма».
Как отметила Калашникова, ее состоятельные знакомые хотели пригласить Ротару на корпоратив. Они были готовы не только заплатить большую сумму, но и оплатить сопутствующие расходы, включая перелет.
«Мои друзья отмечали день рождения в Анталии. Планировали ее пригласить на праздник. Они – люди состоятельные, были готовы оплатить и перелет, и гонорар. Но от нее сразу пришел ответ: Мы не работаем. Ни за какие деньги», — пояснила актриса.