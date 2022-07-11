София Ротару отказала Пугачевой, унизив ее дочь Орбакайте

Журналист Денис Сорокин вспомнил историю о том, как Алла Пугачева предложила Софии Ротару провести свадьбу их детей. Однако на это предложение Примадонна получила недвусмысленный отказ, рассказал Сорокин в фильме «Ротару против Пугачевой. Битва за Крым».
По словам журналиста, Пугачева рассчитывала, что ее дочь — Кристина Орбакайте — выйдет замуж за сына Ротару. Но такая идея не понравилась певице, чего Примадонна явно не ожидала.
«София Михайловна отнеслась к этой затее скептически, наверное, сказала: “Вы знаете, в этом деле нужен не расчет, а все-таки чувства, я хочу, чтобы мой сын был действительно счастлив и сам встретил ту девушку, которая станет его женой”. Для Пугачевой это был большой удар. Во-первых, ей отказали. А во-вторых, отказала главная конкурентка», — пояснил он.