София Ротару оказалась не украинкой по национальности

Певицу Софию Ротару считают украинской артисткой, поскольку она родилась в деревне Маршинцы Черновицкой области. Однако на самом деле знаменитость оказалась не украинкой по национальности.
Отец исполнительницы шлягера «Лаванда» был бригадиром виноградарей, а мать работала на рынке. Родители Ротару являлись молдаванами, следовательно, и сама певица молдаванка. При этом мать певицы была украинкой по паспорту, но ее просто так записали в документе, сообщает Teleprogramma.pro.
Артистка по сей день живет на Украине. Однако Ротару признается, что Молдавию тоже считает родной страной.