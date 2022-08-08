София Ротару оказалась не украинкой по национальности

Отец исполнительницы шлягера «Лаванда» был бригадиром виноградарей, а мать работала на рынке. Родители Ротару являлись молдаванами, следовательно, и сама певица молдаванка. При этом мать певицы была украинкой по паспорту, но ее просто так записали в документе, сообщает Teleprogramma.pro.