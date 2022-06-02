София Ротару намекнула, что согласна со словами Аллы Пугачевой о низком интеллекте россиян

Певица Софию Ротару поддержала коллегу по эстраде Аллу Пугачеву, которая заявила о низком уровне интеллекта у ряда россиян, передают «Известия».
Напомним, несколько дней назад группа активистов, предположительно использовав проектор, вывела на задние телебашни «Останкино» фразу, адресованную Примадонне: «Алла, хорошо, что ты убежала!».
Ответ певицы не заставил себя ждать. В одной из социальных сетей она выложила снимок, на котором запечатлена с улыбкой на лице. В подписи к посту сказано: «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!».
Именно эту запись оценила София Ротару, поставив «лайк», выразив поддержку своей коллеге по цеху. Стоит отметить, что на протяжении многих лет считалось, что между двумя знаменитостями весьма прохладные или даже напряженные отношения, однако в последнее время обе певицы активно поддерживают друг друга.
Напомним, в начале марта Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин покинули Россию, переехав в Израиль, где живут в особняке стоимостью порядка шести миллионов долларов.
Как отмечала Пугачева, она с детьми планирует вернуться в Россию к 1 сентября, поскольку ее детям нужно идти в школу. Сейчас они учатся в онлайн-формате.