София Ротару намекнула, что согласна со словами Аллы Пугачевой о низком интеллекте россиян

Именно эту запись оценила София Ротару, поставив «лайк», выразив поддержку своей коллеге по цеху. Стоит отметить, что на протяжении многих лет считалось, что между двумя знаменитостями весьма прохладные или даже напряженные отношения, однако в последнее время обе певицы активно поддерживают друг друга.