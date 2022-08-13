София Ротару может потерять свой особняк в Крыму

«Ротару выставила виллу “София” в Ялте за 50 млн долларов. Кстати, когда она ее приобретала – историческое здание за символические 1386 гривен – то обещала “музыкальную школу для одаренных детей и студию звукозаписи для творческой молодежи”. В итоге открыла там отель, чтобы косить бабло. Конечно, никаких одаренных детей и творческой молодежи там не было – пьяные посетители люксов по 70 тысяч рублей за ночь пили, орали и устраивали дебоши, жалуясь на “плохое обслуживание”… Я понимаю россиян, понимаю жителей Крыма, хочется изъять – да и все», — написал политик.