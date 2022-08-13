София Ротару может потерять свой особняк в Крыму

Популярная певица София Ротару своими негативными высказываниями в адрес России и ее граждан разозлила россиян, которые призвали власти страны изъять ее особняк в Крыму.
После начала спецоперации в защиту жителей Донбасса Ротару долго хранила молчание, однако недавно певица поддержала действия Украины. Россиян очень возмутила такая позиция Ротару, многие высказали мнение, что выставленный на продажу особняк в Крыму, который принадлежит певице, должен быть конфискован. Свое отношение к требованиям граждан России в отношении недвижимости певицы высказал на своей странице во «ВКонтакте» Роман Худяков.
«Ротару выставила виллу “София” в Ялте за 50 млн долларов. Кстати, когда она ее приобретала – историческое здание за символические 1386 гривен – то обещала “музыкальную школу для одаренных детей и студию звукозаписи для творческой молодежи”. В итоге открыла там отель, чтобы косить бабло. Конечно, никаких одаренных детей и творческой молодежи там не было – пьяные посетители люксов по 70 тысяч рублей за ночь пили, орали и устраивали дебоши, жалуясь на “плохое обслуживание”… Я понимаю россиян, понимаю жителей Крыма, хочется изъять – да и все», — написал политик.
Экс-депутат при этом заявил, что российские власти не используют незаконные методы в отношении людей, несогласных с их действиями и политикой.