софинансирование на импортозамещение составит более 37 миллиардов рублей до 2024 года

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Правительство РФ намеревается выделить из бюджета 37,1 миллиарда рублей до 2024 года, чтобы софинансировать импортозамещение иностранных цифровых решений. Параллельно планируется формировать заказ на создание отечественных аналогов. Этим будут заниматься 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК), созданных по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина.





Также уже сформировать 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы. Они затрагивают сферы промышленности, экологии, образования, транспорта и так далее.

«Комитеты курируют 35 ИЦК, на площадке которых будут определены приоритетные направления, виды и классы замещаемого ПО и сформированы технические задания для вендоров на разработку конкретных продуктов под потребности наших предприятий. Сейчас мы уже имеем до 2024 года бюджетные средства в размере 37,1 млрд на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений», — рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Планируется, что бюджетные средства покроют порядка 80% затрат по каждому проекту. После этого планируется внедрение ПО на предприятиях отрасли, по чьему ТЗ они создавалось. Субсидировать работы будут профильные ведомства. При этом ПО планируют экспортировать за границу.

«Я предполагаю, что более 2/3 выручки вендоров мы должны получать на внешних рынках. Ну а первые практические результаты на своих предприятиях мы должны увидеть в 2024 году», — отметил вице-премьер.

Проект планируется представить до середины августа. Софинансирование будет идти за счёт средств фондов Бортника, Сколково и РФРИТ.

Ранее сообщалось, что правительство ускоряет внедрение отечественных программных решений.