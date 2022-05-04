Софи Тернер снялась для Elle и рассказала о материнстве и второй беременности

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Софи Тернер

Софи Тернер, которая своим появлением на Met Gala подтвердила слухи о своей второй беременности, стала героиней июньского выпуска британского журнала Elle. На обложке издания актриса позирует, не скрывая округлившегося живота. В интервью Софи рассказала о материнстве.

Для меня жизнь состоит в том, чтобы вырастить будущие поколения. Самое лучшее в жизни — видеть, как моя дочь становится все сильнее и сильнее. Мы так рады тому, что наша семья растет. Это лучшее благословение,

— сказала звезда сериала “Игра престолов”.

Софи Тернер

Тернер, которая сыграла в популярной саге Сансу Старк, также отметила, что материнство и семейная жизнь помогли ей преодолеть кризис после завершения многолетних съемок в 2019 году.

Я очень рада, что у меня появился новый этап, к которому можно было перейти. Если бы я не встретила Джо, думаю, я чувствовала бы себя совершенно потерянной после “Игры престолов”. Но я смогла погрузиться в эту новую главу, которая была захватывающей и на которой я могла сосредоточиться. Это было идеально, чтобы двигаться дальше,

— сказала Тернер.

Замуж за Джо Джонаса актриса вышла в мае 2019 года (до этого они встречались около трех лет), а в июле 2020 года на свет появилась их дочь Уилла.

В интервью Софи отметила, что старается оберегать свою личную жизнь и хочет защитить свою дочь от избыточного внимания репортеров.

Я защищаю жизнь, которую мы построили. Каждый раз, когда мы с Джо вместе выходим на красную дорожку, мы убеждаемся, что это правильно и имеет смысл для нашей карьеры. Нам не хочется “продавать” себя как знаменитую пару. Это не так уж круто. И моя дочь никогда о таком не просила. Я знаю, как на вашем психическом здоровье может отразиться работа в этой индустрии — вас фотографируют каждый день, вас обсуждают. Я не хочу, чтобы она имела с этим дело, если только она сама не скажет: “Это то, чем я хочу заниматься”. Мы очень строго относимся к этому,

— заявила Тернер.

При этом Софи добавила, что материнство помогло ей еще больше раскрыть актерский талант.

Семья сделала меня гораздо более эмоциональным человеком. Эмпатия повышена, чувства по поводу семьи просто переполняют. То, что я стала матерью, дало мне возможность вырасти как актрисе. Единственный способ стать действительно блестящим актером — это испытать как можно больше в жизни и привнести в игру этот опыт. И это просто еще одна маленькая часть жизни, которую я переживаю, которую я могу принести. Надеюсь, это так или иначе поможет моей работе,

— заключила актриса.