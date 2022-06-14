Соединенные Штаты разрабатывают план вывоза украинского зерна по железной дороге

Американские власти разрабатывают план вывоза зерна с территории Украины по железной дороге. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на президента США Джо Байдена.
По его словам, власти тесно работают с партнерами из Европы для того, чтобы обеспечить доставку 20 тонн украинского зерна на мировой рынок.
«Тысячи тонн зерна лежат в зернохранилищах и готовы к отправке на экспорт, но они не могут отправить их по Черному морю. Так что мы работаем над планом его (Зерна. — Прим. ред) вывоза через другие страны по железным дорогам», — заявил Байден.
Из-за разной ширины железнодорожной колеи на Украине и в странах Евросоюза существуют трудности с доставкой зерна напрямую, добавил американский президент.