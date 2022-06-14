Соединенные Штаты разрабатывают план вывоза украинского зерна по железной дороге

«Тысячи тонн зерна лежат в зернохранилищах и готовы к отправке на экспорт, но они не могут отправить их по Черному морю. Так что мы работаем над планом его (Зерна. — Прим. ред) вывоза через другие страны по железным дорогам», — заявил Байден.