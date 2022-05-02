Содержащийся в организме человека комплекс TAK1 способен предотвратить атрофию мышц

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Содержащийся в организме человека комплекс под названием TAK1 может предотвратить атрофию мышц.
Также он способствует увеличению мышечной массы. Соответствующее исследование провели ученые из Университета Хьюстона.
В ходе лабораторных экспериментов оказалось, что исключение ТАК1 из скелетных мышц запускало процесс аутофагии. Об этом рассказал автор исследования Анирбан Рой.
«Наши результаты демонстрируют, что целенаправленная инактивация TAK1 вызывает нарушение нервно-мышечных соединений и тяжелую мышечную расточительность. Мы также определили новое взаимодействие между сигнальным путем TAK1 и BMP, который способствует росту мышц», — объяснил ученый.
Активация TAK1, наоборот, предотвращала потерю мышечной массы. По словам специалистов, результаты научной работы открывают новые возможности для разработки методов лечения многих болезней, пишет Planet Today.