Содержащийся в организме человека комплекс TAK1 способен предотвратить атрофию мышц

«Наши результаты демонстрируют, что целенаправленная инактивация TAK1 вызывает нарушение нервно-мышечных соединений и тяжелую мышечную расточительность. Мы также определили новое взаимодействие между сигнальным путем TAK1 и BMP, который способствует росту мышц», — объяснил ученый.