Соцсети Facebook и Instagram заблокировали в ДНР

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Доступ к социальным сетям Facebook и Instagram (соцсети запрещены в РФ; они принадлежат корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) заблокировали в Донецкой Народной Республике.
Тверской суд ранее признал компанию Meta экстремистской. С таким требование выступили Роскомнадзор и Генеральная прокуратура России. В РФ указанные соцсети заблокировали в марте 2022 года.
Данные сервисы разрешили призывы к насилию против военных ВС РФ. Решение суда не распространилось на мессенджер WhatsApp «ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации».
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация
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