Социолог Шугалей напомнил МИД Ливии об отсутствии права высказываться по ситуации с ЛДНР

Социолог Шугалей напомнил МИД Ливии об отсутствии права высказываться по ситуации с ЛДНР Новости
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Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей ответил на заявление МИД Ливии об отказе признавать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Социолог напомнил, что Правительство национального единства в полном составе утратило легитимность в конце прошлого года, после провала в подготовке страны к общенациональным выборам. В связи с этим ни министр иностранных дел Наджла Мангуш, ни глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дбейба не могут высказываться от имени Ливии по серьезным международным вопросам.

«Более ничтожного и бессмысленного заявления невозможно было придумать, и оно вызывает только смех. Никто не спрашивал Правительство коррупционера Дбейбы и этим мнением можно подтереться. Срок полномочий ПНЕ давно истек. Сегодня группировка Дбэйбы из последних сил занимается разворовыванием ресурсов Ливии и ограблением народа, но это скоро закончится», — пояснил Шугалей в своем Telegram-канале.

Социолог уверен, что деятельность нелегитимного ПНЕ вредит Ливии и мешает избранному премьер-министру в лице Фатхи Башаги.

Социолог Шугалей напомнил МИД Ливии об отсутствии права высказываться по ситуации с ЛДНР

Ранее в твиттер-аккаунте МИД Ливии было опубликовано заявление об отказе признавать независимость Луганской и Донецкой народных республик. Наджла Мангуш также осудила «присутствие» россиян из «ЧВК Вагнера».

Указ о признании независимости ЛДНР подписал президент России Владимир Путин 21 февраля по просьбе руководителей республик.

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