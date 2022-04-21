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    Социальный психолог Шахов посоветовал ценить все хорошее в жизни, чтобы стать счастливым

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Социальный психолог Шахов посоветовал ценить все хорошее в жизни, чтобы стать счастливым

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    pixabay.com/PD

    Ощущение счастья придет к человеку, когда он начнет ценить
    то хорошее, что уже есть у него в жизни, рассказал социальный психолог, руководитель
    центра психологической помощи Александр Шахов.

    Важно направлять мысли в нужном направлении, а также уметь
    отличать счастье от сиюминутного удовольствия, которое напрямую подчиняется
    органам чувств, отметил специалист. Люди могут болеть, испытывать физический
    дискомфорт, но при этом быть счастливыми, отметил психолог в комментарии РИАМО.

    «Вспомните, например, альпинистов, которые превозмогая боль
    и усталость, покоряют заветную вершину. Они на грани истощения, но чувствуют
    себя счастливыми, ведь их мечта осуществилась. Поэтому только человек
    определяет, когда он счастлив, а когда — нет», — добавил он.

    Эксперт привел в пример случаи, когда у человека есть
    деньги, квартиры и возможности, но при этом ему все равно чего-то не хватает.
    Это происходит из-за обесценивания имеющегося, объяснил Шахов. По его словам,
    некоторые люди сознательно отказываются от счастья.

    Воспитать ребенка счастливым поможет физкультура, сообщает «Вечерняя
    Москва». При этом комфортная атмосфера начинается с родителей, напомнило
    интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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