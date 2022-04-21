Социальный психолог Шахов посоветовал ценить все хорошее в жизни, чтобы стать счастливым

Эксперт привел в пример случаи, когда у человека есть

деньги, квартиры и возможности, но при этом ему все равно чего-то не хватает.

Это происходит из-за обесценивания имеющегося, объяснил Шахов. По его словам,

некоторые люди сознательно отказываются от счастья.