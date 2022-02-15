Сочная курица в духовке: как запечь курочку тремя способами

Сочная курица в духовке: как запечь курочку тремя способами Полезные советы
На чтение 4 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено


На любой праздник принято готовить основной блюдо. Как правило, это что-то мясное (если вы, конечно, едите мясо). У нас королевой каждого застолья стала курица. Все женщины семьи проходят мастер класс у бабушки — главной поварихи и кудесницы. На кухне она творит чудеса. Вы даже представить не можете, какая у нее сочная курица получается в духовке. Но у вас есть шанс попробовать!

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Хранить такие замечательные рецепты будет грешно. Я выбрала три самых удачных (на мой взгляд). Среди них есть как курица, запеченная целиком, так и разделанная на кусочки. Аппетитный вид блюд и манящий аромат действует на сидящих за столом как магнит. Рука неосознанно тянется за кусочком. И я обещаю, будет вкусно, так что присоединяйтесь!

Содержание
  1. Как приготовить сочную курицу в духовке
  2. Курица по-грузински
  3. Курица с овощами
  4. Бомбическая курица в духовке

Как приготовить сочную курицу в духовке

Курица по-грузински

Кто бывал в Грузии, знает, как хорошо там умеют готовить мясо. Запеченная курочка с чесноком и аджикой сразу же покорит вас своей пикантность и нежностью.

Ингредиенты

  • 2 кг целой курицы
  • 1 ч. л. хмели-сунели
  • 2 ст. л. соли
  • 1 ст. л. молотого кориандра
  • 0,5 головки чеснока
  • 1 ст. л. аджики
  • 100 г сливочного масла
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 0,5 пуч. базилика
  • 0,5 пуч. петрушки
  • черный молотый перец по вкусу

    • Приготовление

    1. Сложите в чашу блендера очищенный чеснок, промытую зелень, специи, аджику, соль, сливочное и оливковое масло. Взбейте ингредиенты до однородности.
    2. Полученной массой тщательно натрите курицу как снаружи, так и внутри. С помощью ложки засуньте маринад под кожу и хорошенько разотрите. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке в течение 45 минут, положив на грудки.
    3. Затем переверните курицу на спину, смажьте маринадом и верните обратно в духовку на 20 минут. При подаче полейте выделившимся при запекании соком.

Курица с овощами

Если переживаете, что куриное филе в духовке станет сухим, предлагаю вам беспроигрышный вариант. Тут вам сразу и целая сочная курица, и овощной гарнир. Овощи можете использовать любые.

Ингредиенты

  • 1 курица
  • 70 г сливочного масла
  • 1–1,5 ч. л. соли
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 0,5 ч. л. черного молотого перца
  • 1 маленький пучок петрушки
  • 3–4 зуб. чеснока
  • 1 ч. л. лимонной цедры
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 2 кукурузы
  • 4 помидора
  • 2 болгарских перца
  • 400 г цветной капусты
  • 2 моркови

    • Приготовление

    1. Помойте и обсушите куриную тушку, после чего вырежьте хребет. Слегка разрежьте грудную кость, чтобы распластать тушку. Немного посолите и поперчите курицу внутри.

    2. Для маринада смешайте цедру и сок лимона, измельченную зелень, чеснок, пропущенный через пресс, размягченное сливочное масло, оливковое масло, соль и перец.
    3. Аккуратно просуньте руку под кожу в районе каждой грудки, чтобы создать своеобразные кармашки. Так же сделайте с бедрами. Заполните это пространство ароматной массой и натрите ею сверху, оставив немного для овощей.

    4. Переложите курицу в форму и отправьте в предварительно разогретую до 220 градусов духовку на 45 минут. Периодически смазывайте ее выделившимся соком.
    5. Крупно нарежьте овощи (перец и помидоры можно оставить целыми), сложите в форму и смажьте ароматным маслом. Запекать их лучше отдельно от мяса, чтобы переизбыток влаги не помешал получить хрустящую корочку.
    6. Овощи можно начинать запекать через 15–20 минут после курицы, тогда они будут готовы в одно и то же время. Перед подачей переложите тушку к овощам.

Бомбическая курица в духовке

Этот рецепт можно назвать мужским, потому что все представители сильной половины в нашей семье хоть раз в жизни готовили это блюдо. А для некоторых оно стало коронным. Максимально просто, но как же восхитительно!

Ингредиенты

  • 1 курица
  • 4 картофелины
  • 3 помидора
  • 2 луковицы
  • 1 цукини
  • 2 кабачка
  • 100 г майонеза
  • 0,75 ст. л. аджики
  • 1 ст. л. паприки
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу

    • Приготовление

    1. Разделайте курицу на порционные кусочки. Крупно нарежьте все овощи. Соедините всё в большой миске.
    2. Добавьте майонез, соль, аджику, перец и паприку. Хорошо перемешайте руками, чтобы соус и специи равномерно распределились. Оставьте на 15 минут промариноваться.
    3. На дно формы выложите кусочки мяса, а сверху распределите овощи. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 40–50 минут.

Забудьте о сухом пресном мясе. С этими рецептами вы сможете удивить родных своими кулинарными способностями. Сочная курица в духовке больше не миф, а реальность. Убедитесь в этом сами!

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