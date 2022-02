Сочная курица в духовке: как запечь курочку тремя способами

На любой праздник принято готовить основной блюдо. Как правило, это что-то мясное (если вы, конечно, едите мясо). У нас королевой каждого застолья стала курица. Все женщины семьи проходят мастер класс у бабушки — главной поварихи и кудесницы. На кухне она творит чудеса. Вы даже представить не можете, какая у нее сочная курица получается в духовке. Но у вас есть шанс попробовать!

Хранить такие замечательные рецепты будет грешно. Я выбрала три самых удачных (на мой взгляд). Среди них есть как курица, запеченная целиком, так и разделанная на кусочки. Аппетитный вид блюд и манящий аромат действует на сидящих за столом как магнит. Рука неосознанно тянется за кусочком. И я обещаю, будет вкусно, так что присоединяйтесь!

Как приготовить сочную курицу в духовке

Курица по-грузински

Кто бывал в Грузии, знает, как хорошо там умеют готовить мясо. Запеченная курочка с чесноком и аджикой сразу же покорит вас своей пикантность и нежностью.

Ингредиенты

2 кг целой курицы

1 ч. л. хмели-сунели

2 ст. л. соли

1 ст. л. молотого кориандра

0,5 головки чеснока

1 ст. л. аджики

100 г сливочного масла

3 ст. л. оливкового масла

0,5 пуч. базилика

0,5 пуч. петрушки

черный молотый перец по вкусу Приготовление

Сложите в чашу блендера очищенный чеснок, промытую зелень, специи, аджику, соль, сливочное и оливковое масло. Взбейте ингредиенты до однородности. Полученной массой тщательно натрите курицу как снаружи, так и внутри. С помощью ложки засуньте маринад под кожу и хорошенько разотрите. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке в течение 45 минут, положив на грудки. Затем переверните курицу на спину, смажьте маринадом и верните обратно в духовку на 20 минут. При подаче полейте выделившимся при запекании соком.

Курица с овощами

Если переживаете, что куриное филе в духовке станет сухим, предлагаю вам беспроигрышный вариант. Тут вам сразу и целая сочная курица, и овощной гарнир. Овощи можете использовать любые.

Ингредиенты

1 курица

70 г сливочного масла

1–1,5 ч. л. соли

1 ст. л. оливкового масла

0,5 ч. л. черного молотого перца

1 маленький пучок петрушки

3–4 зуб. чеснока

1 ч. л. лимонной цедры

1 ст. л. лимонного сока

2 кукурузы

4 помидора

2 болгарских перца

400 г цветной капусты

2 моркови Приготовление

Помойте и обсушите куриную тушку, после чего вырежьте хребет. Слегка разрежьте грудную кость, чтобы распластать тушку. Немного посолите и поперчите курицу внутри. Для маринада смешайте цедру и сок лимона, измельченную зелень, чеснок, пропущенный через пресс, размягченное сливочное масло, оливковое масло, соль и перец. Аккуратно просуньте руку под кожу в районе каждой грудки, чтобы создать своеобразные кармашки. Так же сделайте с бедрами. Заполните это пространство ароматной массой и натрите ею сверху, оставив немного для овощей. Переложите курицу в форму и отправьте в предварительно разогретую до 220 градусов духовку на 45 минут. Периодически смазывайте ее выделившимся соком. Крупно нарежьте овощи (перец и помидоры можно оставить целыми), сложите в форму и смажьте ароматным маслом. Запекать их лучше отдельно от мяса, чтобы переизбыток влаги не помешал получить хрустящую корочку. Овощи можно начинать запекать через 15–20 минут после курицы, тогда они будут готовы в одно и то же время. Перед подачей переложите тушку к овощам.

Бомбическая курица в духовке

Этот рецепт можно назвать мужским, потому что все представители сильной половины в нашей семье хоть раз в жизни готовили это блюдо. А для некоторых оно стало коронным. Максимально просто, но как же восхитительно!

Ингредиенты

1 курица

4 картофелины

3 помидора

2 луковицы

1 цукини

2 кабачка

100 г майонеза

0,75 ст. л. аджики

1 ст. л. паприки

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу Приготовление

Разделайте курицу на порционные кусочки. Крупно нарежьте все овощи. Соедините всё в большой миске. Добавьте майонез, соль, аджику, перец и паприку. Хорошо перемешайте руками, чтобы соус и специи равномерно распределились. Оставьте на 15 минут промариноваться. На дно формы выложите кусочки мяса, а сверху распределите овощи. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 40–50 минут.

Забудьте о сухом пресном мясе. С этими рецептами вы сможете удивить родных своими кулинарными способностями. Сочная курица в духовке больше не миф, а реальность. Убедитесь в этом сами!

