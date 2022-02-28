Сочинский пенсионер попал под статью за убийство знакомого во время пьяной ссоры

Сочинский пенсионер попал под статью за убийство знакомого во время пьяной ссоры Новости
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Пьяная ссора двух собутыльников в Краснодарском крае закончилась убийством одного из них: 70-летний пенсионер избил оппонента до смерти. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным предварительного следствия, трагедия произошла 26 февраля в съемной квартире на Владимирской улице села Черешня в Сочи. Мужчины распивали вместе алкоголь, однако в ходе посиделок между ними возник конфликт, переросший в драку. Пенсионер не менее 30 раз ударил 37-летнего оппонента в разные части тела. От полученных травм мужчина скончался на месте.

После этого подозреваемый позвонил хозяйке квартиры и рассказал о произошедшем. Женщина в свою очередь обратилась в полицию. К настоящему моменту злоумышленник задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 150 УК РФ. За свое деяние мужчина может получить от шести до 15 лет лишения своюоды. Ведется расследование.

Ранее по обвинению в убийстве был задержан житель городского округа Люберцы. Мужчина застрелил возлюбленную из самодельного пистолета во время пьяной ссоры, сообщало РИАМО.

 
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