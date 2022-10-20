События на Украине к 21:00 20 октября: Киев вводит новые санкции, ВСУ обстреливают ЛНР из HIMARS

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 20 октября.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России сообщило, что в течение суток на Лиманском направлении сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах Надии, Стельмаховки, Макеевки (Луганская Народная Республика, ЛНР) и Ямполовки (Донецкая Народная Республика, ДНР). Ударами российской артиллерии и авиации противник отброшен на исходные позиции. Ликвидированы более 40 украинских военнослужащих, 2 боевые бронемашины и 3 пикапа.
На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону ВС РФ на рубеже Новая Каменка – Червоный Яр (Херсонская область). В районе Суханово противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений, однако ему было нанесено значительное поражение, в результате которого подразделения ВСУ беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено. Уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронемашин и 7 автомобилей.
Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления ВСУ в районах Двуречного, Глушковки (Харьковская область), Любимовки (Херсонская область), 72 артиллерийских подразделения, живую силу и технику ВСУ в 179 районах, 5 пунктов дислокации ДНР и Херсонской области, а также 4 склада боеприпасов в ДНР, Запорожской и Харьковской областях. В районе населенного пункта Ингулец (Днепропетровская область) уничтожены хранилища топлива для техники ВСУ.
В районе Берховки (ДНР) уничтожены радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. В районе Никаноровки (ДНР) ликвидирована РЛС обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ.
В ходе контрбатарейной борьбы поражена украинская батарея реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» в районе Липцов (Харьковская область).
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе Тернов (ДНР) сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В воздухе уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в Херсонской и Запорожской областях. В ДНР перехвачены 3 снаряда РСЗО «Ольха».
Херсонская область
Порядка 15 тысяч мирных жителей перевезены с правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Чиновник также заявлял о продолжающихся безуспешных попытках ВСУ малыми группами атаковать позиции ВС РФ в регионе. По его словам, такие нападения не похожи на масштабное наступление, ранее анонсированное Киевом.
Глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев сообщил как минимум о 5 ракетных атаках ВСУ по Каховской ГЭС за 20 октября. Чиновник отметил, что в случае прорыва дамбы подача воды в Крым по Северо-Крымскому каналу станет невозможна.
Запорожская область
Обстановка на линии соприкосновения в Запорожской области не поменялась за сутки, прошедшие с момента введения военного положения в регионе. Об этом сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.
Рогов также отметил, что Киев в угоду США хочет захватить Запорожскую АЭС до конца осени, а «значительные успехи» необходимо показать до промежуточных выборов в американский конгресс.
«Если Херсон для них важен в стратегическом плане, то атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция», — сказал он в беседе с РИА Новости.
В администрации Запорожской области также сообщили, что мобилизация в регионе объявлена не будет. Ограничения на передвижение граждан в связи с военным положением в регионе не планируются, но могут быть введены при необходимости. Власти заявили, что военное положение не повлияет и на процесс выплаты пособий.
Правоохранительные органы Запорожской области задержали бывшего сотрудника Мелитопольского районного суда за участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины и за угрозы в сторону коллег.
Белгородская область
Украинские войска обстреляли село Муром Шебекинского района Белгородской области. Сообщается о сильных разрушениях у местных Дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домовладений. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки никто не пострадал, все сотрудники переведены в безопасное место и на дистант.
Также зафиксирован прилет 3 снарядов на территорию одного из сельскохозяйственных объектов региона.
ДНР
С начала суток 20 октября украинские вооруженные формирования открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Каштановое, Нетайлово, Яковлевка, Еленовка, Докучаевск, Александровка, Макеевка.
В Донецке под удар попало здание администрации Куйбышевского района. В Еленовке в результате атаки без энергоснабжения остались 400 абонентов. В Александровке ранения получила мирная жительница, более 900 абонентов остались без электричества.
Командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным «Индус» рассказал об обстановке на Угледарском направлении, которая, по его словам, остается напряженной. ВСУ здесь не перестают прощупывать линию фронта, устраивая вылазки диверсионно-разведывательных групп.
«Мы готовы, мы предупреждены, проводим фортификационные работы, проводим обучение, дополнительное минирование, пристреливаем огневые точки, учимся взаимодействовать с артиллерией, пехотой и БПЛА, готовы к любому развитию событий», — цитирует комбата РИА Новости.
ЛНР
С начала суток 20 октября ВСУ обстреляли Лисичанск, а также населенные пункты Червоный Прапор и Брянка. Во всех случаях использовались американские РСЗО HIMARS.
В результате удара по Брянке погиб мирный житель, еще один гражданский получил ранения. При обстреле поселка Червоный Прапор погибли 5 сотрудников МЧС ЛНР, еще 9 пострадали.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что указ о введении военного положения в регионе принят исключительно для усиления охраны объектов инфраструктуры, защиты людей и мобилизации экономики. Это решение не несет никаких нововведений и последствий для гражданского населения. Пасечник добавил, что оно является частью процесса интеграции республики в состав России.
Украина
«Укрэнерго» сообщила о начале веерных отключений электричества в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Данное решение, по словам представителей компании, было принято на фоне «резкого увеличения уровня потребления энергии».
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что членство страны в НАТО «точно усилит» блок. По его словам, ВСУ уничтожили «почти 50% потенциала» главной угрозы для альянса в виде России.
Глава Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1,4 тысячи российских компаний и организаций и 2,5 тысячи физических лиц из РФ. Кроме того, санкции введены в отношении супруги президента Белоруссии Галины Лукашенко.
Внучатый племянник экс-президента США Джона Кеннеди, Коннор Кеннеди, принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в составе так называемого Интернационального легиона. Об этом он сам заявил в соцсетях.