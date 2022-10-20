События на Украине к 21:00 20 октября: Киев вводит новые санкции, ВСУ обстреливают ЛНР из HIMARS

В администрации Запорожской области также сообщили, что мобилизация в регионе объявлена не будет. Ограничения на передвижение граждан в связи с военным положением в регионе не планируются, но могут быть введены при необходимости. Власти заявили, что военное положение не повлияет и на процесс выплаты пособий.