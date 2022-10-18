События на Украине к 21:00 18 октября: удар по штабу группировки ВСУ «Днепр», бои у шахты «Восточная»

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 18 октября.
Россия
Минобороны РФ сообщает, что в ходе боев на Купянском направлении освобожден населенный пункт Горобьевка. Кроме того, под Кисловкой отбита атака Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего уничтожены свыше 60 военнослужащих противника, танк, три броневика и два пикапа.
В то же время при боях на Николаево-Криворожском направлении ликвидированы свыше 90 солдат ВСУ, танк, восемь броневиков и 21 автомобиль.
При ударах по Запорожью поражены пункт управления украинской группировки «Днепр» и цеха завода «Искра», где производился ремонт радиолокационных станций.
Всего же в течение минувших суток под обстрелы и авианалеты попали 56 артиллерийских подразделений противника, три склада боеприпасов и 132 района скопления живой силы и техники. Под Трифоновкой и Николаевкой в ходе дуэли уничтожены две батареи ВСУ.
Войска противовоздушной обороны при этом перехватили десять беспилотников противника.
Сегодня ВСУ пытались атаковать российские позиции на рубеже Кисловки — Котляровки на Купянском направлении, понеся потери и отступив. В то же время на Посад-Покровском участке продолжаются взаимные обстрелы сторон. Удары наносились по Терновым Подам и Александровке.
ЛДНР
Российские подразделения штурмуют оборону противника в районе Горловки, где за восемь лет была создана глубокая система укреплений. На одном из опубликованных видео запечатлено поражение опорного пункта противника у террикона шахты «Восточная» в поселке Шумы.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сегодня с 13:00 на административной границе с РФ полностью ликвидируется пограничный контроль. Поручено провести все необходимые сопутствующие мероприятия.
Украина
Комиссия Совета по правам человека ООН признала факт пыток российских солдат со стороны ВСУ. Эксперты оценили два зафиксированных на камеру эпизода, на которых военнослужащие подвергаются крайне жестокому отношению.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что лишь 5,6% вывезенного с 1 августа с Украины зерна поставлено в бедные страны. При этом уточняется, что 63% продукции отправлены в Европу и 24% — в Азию.
Также на Украине начал работать государственный интернет-магазин по продаже дров населению. На одного человека установлен лимит в 15 кубометров топлива на предстоящий отопительный сезон. Чтобы приобрести дрова, нужно зарегистрироваться на ресурсе, указать адрес доставки и объем, а также оплатить их. К настоящему моменту приобретены уже более 2,5 миллиона кубометров поленьев.