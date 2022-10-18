События на Украине к 21:00 18 октября: удар по штабу группировки ВСУ «Днепр», бои у шахты «Восточная»

Также на Украине начал работать государственный интернет-магазин по продаже дров населению. На одного человека установлен лимит в 15 кубометров топлива на предстоящий отопительный сезон. Чтобы приобрести дрова, нужно зарегистрироваться на ресурсе, указать адрес доставки и объем, а также оплатить их. К настоящему моменту приобретены уже более 2,5 миллиона кубометров поленьев.