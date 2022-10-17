События на Украине к 21:00 17 октября: обмен пленными, крупные потери ВСУ на Херсонском направлении

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 17 октября.
Россия
Сегодня в результате обмена пленными в Россию с Украины вернулись 110 человек, включая 72 гражданских моряков и 30 военнослужащих из различных регионов страны. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 108 человек — в основном женщины. Две военнопленные в самый последний момент отказались возвращаться и предпочли остаться в России.
Также движение по Крымскому мосту открылось для автобусов. Тем временем продолжается ремонт пролетов, обрушившихся в результате теракта, ранее организованного Украиной.
Заявления Минобороны РФ
В результате ударов по 14-й и 92-й бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в минувшие сутки в районах Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Ивановки и Берестового уничтожены около 160 военнослужащих, 4 броневика, 2 артиллерийских орудия, пикап и 2 автомобиля.
В то же время в Херсонской области отбита попытка украинской армии прорваться через линию обороны в районе Брускинского. Противник потерял более 100 человек, 13 броневиков и 8 автомобилей.
При ударах по тыловым объектам поражены 2 пункта управления ВСУ, 6 складов с боеприпасами, 39 артиллерийских подразделений, 127 районов скопления живой силы и техники. Кроме того, в Николаеве уничтожено хранилище топлива, а в Березнеговатом — ремонтная база вооружения и техники.
В артиллерийских дуэлях российские артиллеристы поразили батарею реактивных установок «Смерч» в Казачьей Лопани, а также батарею гаубиц М777 в Металловке.
Кроме того, войска противовоздушной обороны перехватили 9 беспилотников противника, 21 реактивный снаряд и 2 противорадиолокационные ракеты.
Запорожская область
Идут работы по восстановлению автомобильной трассы Донецк – Мариуполь – Мелитополь – Херсон.
Вечером стало известно об отключении Запорожской АЭС от последней работающей внешней линии электропередачи на 750 киловольт. Как сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, питание станция получает через резервную систему.
Херсонская область
ВСУ снизили интенсивность обстрелов населенных пунктов Херсонской области в последнее время снизилась, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он добавил, что уменьшилось и количество атак на линии разграничения.
Чиновник также рассказал, что ВСУ за последние полтора месяца потеряли только на Херсонском направлении порядка 9,8 тысячи военных, в том числе наемников, а также почти 1,6 тысячи единиц техники.
ЛДНР
Союзные силы штурмуют позиции ВСУ в районе Майорска, применяя самоходные гаубицы. Вражеская линия обороны здесь прикрывает Торецк — крупный населенный пункт, имеющий большое логистическое значение.
Тем временем в Донецк прибыла крупная партия гуманитарного груза, собранного благотворительными фондами со всей России и доставленного волонтерами. Для военных закуплены обмундирование, спальные мешки, рации, квадрокоптеры и бронежилеты, а для гражданского населения — продукты питания, средства гигиены и канцелярские принадлежности.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что социальные выплаты на территории республики с 1 января будут регулироваться на федеральном уровне. Кроме того, он переводе границы с Россией в статус административной, таможенного контроля на ней больше нет. Рассматривается вопрос наделения Росгвардии функциями контролирующего органа в этом районе после полной ликвидации КПП. Планируется, что силовики будут проверять паспорта и перевозимые грузы, в том числе на наличие оружия и боеприпасов.
Народная милиция ЛНР утром заявляла о возвращении в республику из украинского плена 11 военнослужащих Народной милиции.
Украина
ВСУ готовят очередной штурм на линии обороны Кисловка — Котляровка со стороны Петропавловки и Берестового с тем, чтобы выйти к Нижней Дуванке. В связи с этим украинская артиллерия в данном районе действует активно, к передовой перебрасываются средства противовоздушной обороны.
Новые атаки готовятся и на Лиманско-Сватовском участке, куда стягиваются резервы, в том числе и иностранных наемников. Кроме того, мобильные разведгруппы постоянно «прощупывают» здесь российскую оборону.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о планах Израиля начать продажу оружия Киеву в дополнение к уже оказываемой разведывательной помощи. Чиновник отмечает, что данный шаг ударит по отношениям России и ближневосточного государства.
Тем временем в минобороны Франции открыто заявили о планах передать Украине зенитные ракетные комплексы малой дальности Crotale, которые могут прибыть на передовую уже через два месяца с обученными расчетами.
«Они будут особенно полезны в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками», — заявил министр обороны Себастьян Лекорню.
В результате серии российских ударов по энергетической инфраструктуре в ряде украинских областей снова пропал свет. Известно об отключении электропитания во Львовской, Хмельницкой, Сумской и Ровенской областях. Вечером 17 октября продолжаются удары по объектам в Киеве.
Также сегодня во Львове прошел митинг родственников военнослужащих, которые пропали без вести. Ранее сообщалось о фактах присуждения данного статуса погибшим солдатам ради того, чтобы украинскому государству не пришлось выплачивать их семьям положенные компенсации.