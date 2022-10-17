События на Украине к 21:00 17 октября: обмен пленными, крупные потери ВСУ на Херсонском направлении

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что социальные выплаты на территории республики с 1 января будут регулироваться на федеральном уровне. Кроме того, он переводе границы с Россией в статус административной, таможенного контроля на ней больше нет. Рассматривается вопрос наделения Росгвардии функциями контролирующего органа в этом районе после полной ликвидации КПП. Планируется, что силовики будут проверять паспорта и перевозимые грузы, в том числе на наличие оружия и боеприпасов.