События на Украине к 21:00 16 октября: ВСУ обстреляли Белгород, усилена защита Каховской ГЭС

ЛНР присоединилась к соглашению о сотрудничестве в сфере курортов и туризма, заключенному между республиками Донбасса, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. В Министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР сообщили, что в рамках договора стороны будут взаимно обмениваться информацией о разных аспектах реализации туристского потенциала регионов.