События на Украине к 21:00 16 октября: ВСУ обстреляли Белгород, усилена защита Каховской ГЭС

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе, к вечеру 16 октября.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток ВС РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.
Ведомство заявило об отражении атак украинских войск на Купянском (в районе Берестового), Лиманском (в районах Стельмаховки, Макеевки, Ямполовки), Криворожском (в районах Кошары, Пятихаток), Андреевском и Николаевском (в районах Садка, Терновых Под, Зеленого Гая и Тамарино) направлениях. Противник понес крупные потери в живой силе и технике.
В районе Загрызово (Харьковская область) уничтожены 3 американские гаубицы М777. Кроме того, в районе Двуречной (Харьковская область) уничтожена переправа ВСУ через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.
В районе Торского лесничества (Донецкая Народная Республика, ДНР) сосредоточенным огнем артиллерии поражен штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшийся в направлении Кировска (ДНР). Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и 4 бронеавтомобиля.
На Запорожском направлении в районе Времьевки (ДНР) ВС РФ продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе Нескучного. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, танк и 3 боевых машины пехоты.
Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 3 пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Коровий Яр, Никифоровка (ДНР), Новоосиново (Харьковская область), 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 141 районе, а также 5 складов боеприпасов в районах Давыдова Брода (Херсонская область), Шандриголово (ДНР) и на территории судоремонтного завода в Запорожье.
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ДНР, Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Перехвачено 8 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» в Херсонской области.
Херсонская область
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов утром назвал контролируемой ситуацию на линии обороны. Он отметил, что надежды Киева по наступательной операции на данном направлении «фактически разрушены».
Стремоусов также рассказал, что защита Каховской гидроэлектростанции была усилена во избежание провокаций с украинской стороны.
Запорожская область
ВСУ готовят городу Запорожье судьбу Мариуполя: они расселяют боевиков в пустующие или отобранные квартиры, националисты прикрываются гражданскими как живым щитом. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Чиновник также сообщил, что украинские войска сменили план по захвату Запорожской АЭС. Они выбрали западную часть Каховского водохранилища в качестве места для форсирования Днепра.
Белгородская область
ВСУ утром в воскресенье открыли огонь по Белгороду, сработала система ПВО. Местные жители сообщали о 16 взрывах, прогремевших над городом.
В результате обстрела пострадали не менее 4 человек. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что зафиксированы повреждения более чем в 20 домовладениях. Нанесен ущерб сетям ресурсоснабжающих организаций.
ЛДНР
С начала суток в ДНР обстрелам со стороны ВСУ подверглись Донецк, а также населенные пункты Горловка, Макеевка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Яковлевка, Еленовка. В результате удара по Еленовке погибла мирная жительница. Еще 3 гражданских погибли из-за обстрела Куйбышевского района Донецка.
Один из ударов ВСУ пришелся по зданию администрации Донецка. По факту случившегося начато расследование, Следственный комитет РФ направил к месту происшествия сотрудников.
ЛНР присоединилась к соглашению о сотрудничестве в сфере курортов и туризма, заключенному между республиками Донбасса, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. В Министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР сообщили, что в рамках договора стороны будут взаимно обмениваться информацией о разных аспектах реализации туристского потенциала регионов.
В ЛНР прибыла гуманитарная помощь, которую доставили военнослужащие Центрального военного округа. Местные жители получили продуктовые наборы, а также средства гигиены и подгузники для детей.
Украина
Воздушная тревога в течение дня объявлялась на всей территории Украины. В Киеве днем были слышны взрывы.
Погранслужба Украины сообщила об обстановке на границе с Белоруссией. Ведомство охарактеризовало ситуацию как «сложную, но контролируемую».
Министерство обороны Украины заявило в Twitter, что еще князь Владимир в Х веке определил курс Киева на вступление в Евросоюз. В ведомстве утверждают, что Украина и Европа всегда были друзьями.
«В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС», — отмечается в заявлении.
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что ЕС должен предпринять максимум усилий, чтобы конфликт на Украине был урегулирован посредством мирных переговоров. По его словам, это необходимо на фоне угрозы перерастания противостояния в ядерный конфликт.
Глава МИД Германии Анналена Бербок заверила Украину в дальнейшей военной поддержке со стороны ФРГ, в том числе в области ПВО. Министр отметила, что в настоящее время такая поддержка, чем поставки немецких танков.
Командование ВС Германии планирует обучить 5 тысяч солдат ВСУ в рамках миссии EU Military Assistance Mission. В программу подготовки войдет в том числе обучение пользованию системами ПВО IRIS-T SLM. Новобранцы пройдут базовую подготовку, более опытные военнослужащие – специальную.