События на Украине к 21:00 15 октября: провал атаки ВСУ в Херсонщине, ЕС вооружит Киев из фонда мира

Кроме того, сегодня ВС РФ успешно отбили атаки ВСУ в Херсонской области, эффективно применив артиллерию и авиацию. Мобильные группы противника смогли несколько углубиться в оборону, однако наткнулись на противотанковые гранатометы. Рассеянные украинские порядки отступили, засевшие в лесопосадках боевики зачищаются. В дальнейшем ожидается новая волна наступления.