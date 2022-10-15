События на Украине к 21:00 15 октября: провал атаки ВСУ в Херсонщине, ЕС вооружит Киев из фонда мира

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе, к вечеру 15 октября.
Россия
Минобороны РФ сообщает о провале атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Лиманском, Николаево-Криворожском направлениях в минувшие сутки. Поражены позиции противника в Харьковской области, уничтожены переправы через Ингулец.
В результате ликвидированы свыше 300 военнослужащих неприятеля и около 50 единиц техники. Еще 160 боевиков уничтожены при ударе по 65-й бригаде ВСУ в Запорожье.
В ночь с 13 на 14 октября сорвана подготовка украинских подразделений к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции. Помимо полусотни человек, уничтожены пять катеров, две баржи, пять танков, четыре боевые машины пехоты.
Также Минобороны отчиталось об уничтожении четырех пунктов управления противника, пяти складов боеприпасов, 53 артиллерийских батарей, 142-х районов скопления подразделений ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны над Киселевкой сбит Су-25 ВВС Украины, десять беспилотников, включая два американских Switchblade, а также 18 реактивных снарядов и две противорадиолокационные ракеты.
Кроме того, сегодня ВС РФ успешно отбили атаки ВСУ в Херсонской области, эффективно применив артиллерию и авиацию. Мобильные группы противника смогли несколько углубиться в оборону, однако наткнулись на противотанковые гранатометы. Рассеянные украинские порядки отступили, засевшие в лесопосадках боевики зачищаются. В дальнейшем ожидается новая волна наступления.
ЛДНР
На линии соприкосновения в Донбассе продолжаются активные артиллерийские дуэли, стороны используют дроны и мобильную артиллерию. Кроме того, продолжающееся насыщение российских войск современными техническими средствами позволяет наносить чувствительные удары по ВСУ и в темное время суток.
Продолжаются активные столкновения в районах Бахмута, Соледара, а также западнее Донецка. Бои здесь можно охарактеризовать как тяжелые: наступающим приходится медленно и постепенно взламывать эшелонированную украинскую оборону, насыщенную живой силой и техникой.
Украина
Евросоюз выделит Киеву дополнительные 500 миллионов евро на закупки вооружения и техники. Средства поступят из Европейского фонда мира, созданного для укрепления армий стран-партнеров.
С начала спецоперации Украина снизила экспорт коксированного угля на 98% — до 3697 тысяч тонн (менее миллиона в долларовом выражении). Связано это с потерей Киевом практически всех районов производства данного сырья.