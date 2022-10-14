События на Украине к 21:00 14 октября: обстрелы Белгорода, Макрон считает переговоры о мире неизбежными

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 14 октября.
Россия
Минобороны России сообщает, что в течение минувших суток высокоточными средствами были поражены крупный склад с иностранным оружием в Бродах, а также объекты энергетики и военного назначения в Киевской и Харьковской областях.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели ряд безуспешных атак на Купянском и Николаево-Криворожском направлениях, потеряв более 160 человек, 3 танка, 13 броневиков и 11 пикапов. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по расположению иностранных наемников и 59-й бригады ВСУ, уничтожив более 170 боевиков и 13 единиц техники.
Также поражены 2 пункта управления противника, 63 артподразделения, 156 районов скопления подразделений ВСУ, 6 складов боеприпасов. Над Березнеговатым сбит Су-24 ВВС Украины.
Средствами противовоздушной обороны перехвачены 15 беспилотников и 14 реактивных снарядов над освобожденными территориями.
Сегодня ВСУ произвели обстрелы Белгорода, активно действуют ПВО. Зафиксировано попадание по местной подстанции, из-за чего в некоторых районах города пропало электричество.
ВСУ также выпустили более десяти боеприпасов по Энергодару, окрестностям города и береговой линии. Символично, что атака украинских нацистов была совершена в канун празднования дня освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков.
Корреспондент ТАСС сообщил о четырех взрывах в Херсоне. Предположительно, в городе сработала система ПВО.
ЛДНР
Народная милиция участвует в артиллерийских дуэлях в районе Опытного и наносит удары по позициям противника. После поражения каждой цели орудия маскируются, а расчет уходит в укрытие.
Схожая ситуация наблюдается и на Лисичанском направлении, однако в данном случае речь идет не о поддержке наступления наземных частей, а об обороне. Минометчики ЛНР ведут постоянный огонь по ВСУ, тем самым мешая вражеским подразделениям закрепиться на местности.
Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении, что прибытие на фронт мобилизованных россиян создает «чувствительное давление» на Вооруженные силы Украины. Тем временем Владимир Путин сообщает, что на текущий момент на линии соприкосновения выполняют боевые задачи лишь около 16 тысяч резервистов.
В свою очередь, французский лидер Эмануэль Макрон считает, что конфликт на Украине рано или поздно закончится переговорами, и Киеву придется пойти на это.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о стабилизации работы системы энергоснабжения в стране после ракетных ударов 10-12 октября. Однако, добавил он, пропускная способность энергетических магистральных сетей снижена из-за значительных разрушений, в связи с этим необходимо уменьшить нагрузку на сети.