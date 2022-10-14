События на Украине к 21:00 14 октября: обстрелы Белгорода, Макрон считает переговоры о мире неизбежными

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели ряд безуспешных атак на Купянском и Николаево-Криворожском направлениях, потеряв более 160 человек, 3 танка, 13 броневиков и 11 пикапов. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по расположению иностранных наемников и 59-й бригады ВСУ, уничтожив более 170 боевиков и 13 единиц техники.