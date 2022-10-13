События на Украине к 21:00 13 октября: удары ВС РФ по критической инфраструктуре, новый раунд обмена пленными

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 13 октября.
Россия
Украинские войска обстреляли электроподстанции в поселке Теткино Курской области. Местные власти сообщили, что из-за удара оказались обесточены 2 населенных пункта.
Кроме того, атаке подвергся Белгород, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате обстрела зафиксированы разрушения в жилом многоквартирном доме – пострадал технический этаж, на который упал обломок ракеты.
Еще одной целью атак ВСУ стал таможенный пункт Шебекино в Белгородской области. Жертв и пострадавших в результате обстрела, как отметили власти региона, нет, однако здание фактически разрушено.
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России сообщило, что прошел очередной раунд обмена пленными, в ходе которого с подконтрольной Киеву территории Украины возвращены 20 военнослужащих ВС РФ. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
В ходе брифинга МО РФ заявило, что в течение суток украинские войска предприняли попытку атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка (Харьковская область) на Купянском направлении. Атаки были отражены, потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, 3 танка, 4 боевые машины пехоты (БМП) и 7 единиц автомобильной техники.
На Лиманском направлении ВСУ предприняли попытку силами до 2 батальонных тактических групп форсировать реку Жеребец, чтобы овладеть населенными пунктами Стельмаховка и Розовка (Луганская Народная Республика, ЛНР). Огнем артиллерии и авиации ВС РФ противник на подступах к реке был рассеян и отступил. Уничтожены 2 танка, 5 БМП, 2 пикапа и около 60 украинских военнослужащих.
На Николаево-Криворожском направлении ВСУ наступали силами до 2 батальонных тактических групп в направлении Пятихаток, Костромки, Безводного и Правдино (Херсонская область). Все атаки отражены, уничтожено более 110 военнослужащих, 21 боевая бронемашина и 12 специальных автомобилей.
Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 4 пункта управления, 52 артподразделения, живая сила и военная техника в 164 районах, а также 5 складов боеприпасов и вооружения ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР), Запорожской и Николаевской областях.
Истребительной авиацией ВКС РФ в Днепропетровской области сбит МиГ-29 ВВС Украины. Российскими средствами ПВО в Полтавской области сбит Су-27 ВСУ. Также уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ДНР, ЛНР и Херсонской области. Перехвачены 16 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в ЛНР и Херсонской области. Также в ДНР и Херсонской области сбиты 10 противорадиолокационных ракет HARM.
Запорожская область
Росгвардия в Запорожской области задержала пособника ВСУ, собиравшего сведения о ВС РФ и гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, сначала завербованный работал на СБУ за деньги, а после действовал, опасаясь за собственную безопасность.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал сообщения о повышении уровня воды в Днепре из-за интенсивной работы Киевской и Каневской ГЭС. По словам чиновника, сброс производится Киевом в том числе для затопления прибрежных фортификаций на левом берегу Днепра и облегчения готовящейся десантной операции ВСУ в районе ЗАЭС.
Херсонская область
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к властям РФ за помощью в организации возможности выезда местных жителей в другие регионы страны для отдыха и учебы, чтобы обезопасить их от последствий ракетных ударов. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что речь не идет об эвакуации. Выводить войска с Херсонщины также никто не собирается.
Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Правительство России приняло решение об организации помощи в выезде жителей Херсонской области в другие регионы.
ДНР
С начала суток 13 октября украинские войска вели обстрелы Донецка, а также населенных пунктов Ясиноватая, Горловка, Гольмовский, Старомихайловка, Зайцево. В Донецке погиб мирный житель, еще один гражданский пострадал в результате подрыва на мине «Лепесток». Зафиксированы повреждения жилой застройки и объектов инфраструктуры, в том числе городской больницы. В Ясиноватой под обстрел ВСУ попала школа.
Украинские войска концентрируют силы в районе Торского, готовясь к наступлению на Кременную, сообщает Telegram-канал «Рыбарь». В районах Торского и Тернов идут позиционные бои.
Продолжается наступление союзных войск в Первомайском и в направлении Нетайлово.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что за последние дни снизилась интенсивность обстрелов территории республики со стороны ВСУ. По его словам, добиться этого удалось за счет российских ответных ударов.
ЛНР
Представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что обе дороги в Кременную из Сватово и Рубежного находятся под полным контролем союзных сил. Он также добавил, что войска контролируют господствующие высоты в серой зоне. В Кременной, отметил Мирошник, малолюдно, власти обеспечивают оставшихся жителей продуктами питания и энергоснабжением.
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник посмертно наградил погибших при защите республики военнослужащих народной милиции из Кировска. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Украина
В течение дня воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Местные СМИ сообщили о 3 взрывах, прогремевших в Тернополе, а также взрывах в Ровенской и Волынской областях. Кроме того, над районом Буковина в Черновицкой области был зафиксирован пролет ракеты. О прилетах сообщали и власти Львова: в местной администрации заявили, что обстрелу подвергся военный объект в Золочевском районе. Также предположительно одна из ракет могла попасть в ТЭЦ в Львовской области.
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Великобритания поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для ракетных комплексов NASAMS.
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