События на Украине к 21:00 13 октября: удары ВС РФ по критической инфраструктуре, новый раунд обмена пленными

В течение дня воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Местные СМИ сообщили о 3 взрывах, прогремевших в Тернополе, а также взрывах в Ровенской и Волынской областях. Кроме того, над районом Буковина в Черновицкой области был зафиксирован пролет ракеты. О прилетах сообщали и власти Львова: в местной администрации заявили, что обстрелу подвергся военный объект в Золочевском районе. Также предположительно одна из ракет могла попасть в ТЭЦ в Львовской области.