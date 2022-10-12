События на Украине к 21:00 12 октября: поражен штаб «Правого сектора» в Запорожье, ФРГ передала Киеву средства ПВО

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 12 октября.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ходе брифинга сообщило, что в течение суток были отражены атаки украинских войск на Купянском (в районах Кисловки, Табаевки, Орлянки и Куземовки), Запорожском (в районе Новодаровки), Криворожском (в районах Нововоскресенского, Великой Александровки, Сухановки), Андреевском (в районах Костромки и Ищенки) направлениях. Противник понес серьезные потери в живой силе и технике.
Кроме того, на Лиманском направлении пресечены попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в районах Райгородка, Кармазиновки, Розовки, Макеевки и Новолюбовки. Уничтожены 3 боевые машины пехоты, 2 бронированных автомобиля и около 60 украинских военнослужащих.
Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка (Днепропетровская область), Константиновка (Донецкая Народная Республика, ДНР) и Лежино (Запорожская область), 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах. Также в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»*✱✱ (запрещенная в РФ террористическая организация), узел связи националистического формирования «Азов»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) и 2 пункта временной дислокации иностранных наемников.
В районе Николаева уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. В Шевченково (Николаевская область) ликвидирован украинский зенитный ракетный комплекс «Бук М-1».
Истребительной авиацией ВКС РФ над населенным пунктом Христофоровка (Николаевская область) сбит самолет Су-24 ВВС Украины. В районе Великой Александровки (Херсонская область) сбит вертолет Ми-8 ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 4 беспилотных летательных аппарата ВСУ в ДНР, Херсонской и Николаевской областях. Перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Херсонской области и в районе Каховской ГЭС.
Крым
К Крымскому мосту подошел плавучий кран, приступивший к работам по устранению последствий организованного Украиной подрыва. В ремонте задействованы 250 человек и 30 единиц техники, отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Утром ФСБ России сообщила, что организатором атаки является главное управление разведки Минобороны Украины и его глава Кирилл Буданов. Следственный комитет РФ заявил, что установлены 12 причастных к теракту, в ряде регионов России проведены обыски по данному делу.
Запорожская область
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о восстановлении внешнего электроснабжения Запорожской АЭС после утреннего отключения, в результате которого объект питался от дизельных генераторов.
Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что станция находится в плачевном состоянии из-за постоянных обстрелов ВСУ. Он добавил, что пока нет технических возможностей запитать АЭС со стороны России, однако такая задача поставлена.
Украинские диверсанты не оставляют попыток проникнуть на территорию ЗАЭС. В администрации региона заявили, что очередная диверсионно-разведывательная группа пыталась высадиться на побережье рядом с объектом. Потоплено несколько лодок, уничтожено до 30 человек личного состава противника.
Кроме того, власти региона не исключают очередной провокации со стороны Киева в ближайшие дни. По информации местных властей, ВСУ планируют форсировать Днепр и попытаться захватить станцию.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на стороне ВСУ в боевых действиях на Запорожском направлении участвуют наемники из 34 стран.
Херсонская область
Власти региона сообщили, что совершено покушение на заместителя главы администрации поселка Белозерка Андрея Кошелева. Чиновник жив, ему оказали медицинскую помощь.
Украинские войска готовятся к возобновлению наступления на Бериславском направлении, сообщает Telegram-канал «Рыбарь». ВСУ пытаются прощупать передний край обороны российских войск на данном участке. В Беляевке развернут склад обеспечения украинской армии, а в сторону Червоного из Украинки зафиксировано выдвижение бронетехники.
Экстренные службы региона сообщили, что в Херсоне был найден тайник бежавшего на Украину сотрудника СБУ. В арсенале обнаружены оружие и военная форма образца НАТО.
ДНР
Украинские вооруженные формирования с начала суток 12 октября открывали огонь в направлении Донецка, а также населенных пунктов Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Гольмовский, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Мироновский, Еленовка, Новобахмутовка. В Донецке ранения получили 2 мирных жителя, также сообщается о пострадавшем при обстреле Макеевки. Зафиксированы повреждения жилой застройки и линии электропередач, из-за чего около 1 000 абонентов в Луганском, Сигнальном и Кременце остались без энергоснабжения.
Президент России Владимир Путин встретился с дочерью Ольги Качуры – одной из тех, кто стоял у истоков Народной милиции ДНР. В 2014 году она возглавила артиллерийское подразделение из 140 военных. Спустя несколько месяцев автомобиль, в котором находилась Ольга, попал под артиллерийский обстрел на трассе Горловка – Ясиноватая. Качура и еще один человек погибли. Посмертно Качуре присвоены звания Героя России и Героя ДНР.
Российским войскам удалось восстановить контроль над левым берегом реки Жеребец, сообщает «Рыбарь». Населенный пункт Торское находится в серой зоне.
ЛНР
С начала суток 12 октября обстрелу со стороны ВСУ подвергся Артемовск. Украинские войска применили РСЗО HIMARS, выпустив по населенному пункту одну ракету. В результате атаки погиб мирный житель, повреждена жилая застройка.
Татарстан передал гуманитарную помощь в Лисичанск. В состав груза вошли продукты питания, предметы личной гигиены и одежда.
Еще одна партия помощи прибыла в Северодонецк. Фонд Захара Прилепина передал местной школе №11 детскую и подростковую одежду для осенне-зимнего периода.
Украина
В течение дня воздушная тревога объявлялась в центральных и южных областях Украины. Власти Сумской области заявили, что были зафиксированы взрывы вблизи объектов инфраструктуры, которые повлекли за собой аварийное отключение электроэнергии. Кроме того, о повреждении энергетической инфраструктуры сообщалось в Камянском районе Днепропетровской области. Вечером звуки взрывов раздались в Винницкой области.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что на Украину доставлена немецкая система ПВО IRIS-T. По словам министра, в 2023 году Берлин передаст Киеву еще 3 таких системы. Также Минобороны Украины заявило о получении еще 4 установок РСЗО HIMARS от США.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в военных поставках Украине акцент теперь будет сделан на системах ПВО.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что гражданам следует снизить потребление электроэнергии в вечерние часы на 25%. По его словам, это поможет избежать веерных отключений. Министр также сообщил, что температурный минимум в квартирах жителей Украины зимой будет снижен до 16 градусов.
Власти Львова в преддверии зимы запасаются «буржуйками» для населения на фоне ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает Politico.
Постпреды стран ЕС согласовали создание миссии для обучения в Европе украинских военных, окончательное решение будет объявлено 17 октября. Планируется, что на начальном этапе обучение пройдут 15 тысяч военнослужащих.
Пентагон объявил, что США добиваются создания интегрированной системы ПВО Украины и передачи Киеву ракетных комплексов различной дальности.
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация