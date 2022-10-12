События на Украине к 21:00 12 октября: поражен штаб «Правого сектора» в Запорожье, ФРГ передала Киеву средства ПВО

Президент России Владимир Путин встретился с дочерью Ольги Качуры – одной из тех, кто стоял у истоков Народной милиции ДНР. В 2014 году она возглавила артиллерийское подразделение из 140 военных. Спустя несколько месяцев автомобиль, в котором находилась Ольга, попал под артиллерийский обстрел на трассе Горловка – Ясиноватая. Качура и еще один человек погибли. Посмертно Качуре присвоены звания Героя России и Героя ДНР.