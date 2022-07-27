Новости0

Собянин сообщил, что жители Москвы и области смогут бесплатно ездить по МСД

Собянин сообщил, что жители Москвы и области смогут бесплатно ездить по МСД
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жители Москвы и области получат возможность бесплатно ездить по Московскому скоростному диаметру, сообщил глава города Сергей Собянин.

Платный проезд по МСД для транзитных автомобилей будет введен с 1 января 2023 года. Мэр столицы отметил, что Московский скоростной диаметр станет самой длинной бессветофорной магистралью.

«Сегодня мы приняли еще одно важное решение — МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года вводится плата за проезд», — написал мэр.  

МСД позволит гражданам без пробок пересекать всю Москву за 40 минут. 

москва мсд плата
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.