Собянин сообщил, что жители Москвы и области смогут бесплатно ездить по МСД

Жители Москвы и области получат возможность бесплатно ездить по Московскому скоростному диаметру, сообщил глава города Сергей Собянин.
Платный проезд по МСД для транзитных автомобилей будет введен с 1 января 2023 года. Мэр столицы отметил, что Московский скоростной диаметр станет самой длинной бессветофорной магистралью.
«Сегодня мы приняли еще одно важное решение — МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года вводится плата за проезд», — написал мэр.
МСД позволит гражданам без пробок пересекать всю Москву за 40 минут.