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Собянин рассказал о новых «Москвичах»

Собянин рассказал о новых «Москвичах»

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Выступая на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» в Гостином дворе, мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о планах по выпуску на бывшем заводе Renault старых советских «Москвичей».

Почему-то очень многие решили, что мы будем выпускать старую модель «Москвича». Может быть, для ретро стоит сделать, но мы не собираемся выпускать старую модель, мы собираемся выпускать самые современные модели, с переходом на электромобили.


Сергей Собянин


Концепт-кар «Калашников» CV-1

Он заявил, что «с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно», поэтому для реализации такого проекта понадобятся международные партнеры. По словам Собянина, определённые наработки с зарубежными партнёрами уже есть.

Главным партнером Московского автозавода «Москвич» станет «КамАЗ», а помогать ему будет один из китайских автопроизводителей. В списке кандидатов значатся JAC, FAW и BYD.

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