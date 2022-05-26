Собянин рассказал о новых «Москвичах»

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Выступая на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» в Гостином дворе, мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о планах по выпуску на бывшем заводе Renault старых советских «Москвичей».

Почему-то очень многие решили, что мы будем выпускать старую модель «Москвича». Может быть, для ретро стоит сделать, но мы не собираемся выпускать старую модель, мы собираемся выпускать самые современные модели, с переходом на электромобили.

Сергей Собянин



Концепт-кар «Калашников» CV-1

Он заявил, что «с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно», поэтому для реализации такого проекта понадобятся международные партнеры. По словам Собянина, определённые наработки с зарубежными партнёрами уже есть.

Главным партнером Московского автозавода «Москвич» станет «КамАЗ», а помогать ему будет один из китайских автопроизводителей. В списке кандидатов значатся JAC, FAW и BYD.