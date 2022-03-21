Собственникам напомнили о праве требовать от УК бесплатного ремонта балкона, полов и потолка

Собственники несут обязанность по

оплате расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных зданий

в пользу УК. Однако у владельцев квартир есть и права, в том числе требовать от

управляющей организации исполнения взятых на себя обязательств по ремонту.