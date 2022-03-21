Собственникам напомнили о праве требовать от УК бесплатного ремонта балкона, полов и потолка

pixabay.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 6 Опубликовано Обновлено

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pixabay.com/PD

Владельцы жилья в России имеют
право требовать от управляющей компании ремонта общедомового имущества в отдельно
расположенной квартире, согласно законодательству.

Собственники несут обязанность по
оплате расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных зданий
в пользу УК. Однако у владельцев квартир есть и права, в том числе требовать от
управляющей организации исполнения взятых на себя обязательств по ремонту.

Под общедомовыми подразумеваются
объекты, предназначенные для обслуживания двух и более помещений. К такому
имуществу относятся межэтажные перекрытия, в том числе пол и потолок, балкон, вентиляция и межпанельные
швы, пишет интернет-издание ProOren.ru.

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