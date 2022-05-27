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Собор УПЦ объявил о полной независимости и самостоятельности

Собор УПЦ объявил о полной независимости и самостоятельности
pexels.com/PD

Собор Украинской православной церкви Московского патриархата заявил о полной независимости и самостоятельности от Русской православной церкви. Соответствующее постановление опубликовали на сайте УПЦ.

Заседание представителей духовенства состоялось 27 мая. Представители украинской церкви осудили спецоперацию России и приняли дополнения и изменения в устав.

«Собор осуждает войну как нарушение Божьей заповеди “Не убей!” и выражает соболезнования всем, кто пострадал в войне», — говорится в документе УПЦ.

Собор обратился к властям Украины и России с просьбой продолжать переговоры, чтобы найти компромисс и остановить кровопролитие. УПЦ также высказала несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла насчет «специальной военной операции» на Украине.

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