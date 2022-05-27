Собор УПЦ объявил о полной независимости и самостоятельности

Собор обратился к властям Украины и России с просьбой продолжать переговоры, чтобы найти компромисс и остановить кровопролитие. УПЦ также высказала несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла насчет «специальной военной операции» на Украине.