Соболь получила реальный срок по делу о незаконном проникновении в чужое жилище

В Симоновском районном суде Москвы состоялось заседание по вопросу об изменении Любови Соболь* (внесена в реестр СМИ-иноагентов в РФ) наказания по делу о незаконном проникновении в жилище. Женщине был назначен реальный срок, передает объединенная пресс-служба столичных судов.
Напомним, что инцидент произошел 21 декабря 2020 года. Соболь облачилась в форму сотрудника Роспотребнадзора и обманом проникла в жилище пожилой москвички.
За это суд приговорил ее к году исправительных работ. Однако соратница Навального (включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга) нарушила условия наказания, из-за чего было принято решение назначить ей реальный срок в виде четырех месяцев колонии общего режима. Сейчас Соболь находится за пределами России, а МВД объявило ее в розыск.
- * – физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России