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Соболь получила реальный срок по делу о незаконном проникновении в чужое жилище

Соболь получила реальный срок по делу о незаконном проникновении в чужое жилище
prt scr youtube.com/Любовь Соболь

В Симоновском районном суде Москвы состоялось заседание по вопросу об изменении Любови Соболь* (внесена в реестр СМИ-иноагентов в РФ) наказания по делу о незаконном проникновении в жилище. Женщине был назначен реальный срок, передает объединенная пресс-служба столичных судов.

Напомним, что инцидент произошел 21 декабря 2020 года. Соболь облачилась в форму сотрудника Роспотребнадзора и обманом проникла в жилище пожилой москвички.

За это суд приговорил ее к году исправительных работ. Однако соратница Навального (включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга) нарушила условия наказания, из-за чего было принято решение назначить ей реальный срок в виде четырех месяцев колонии общего режима. Сейчас Соболь находится за пределами России, а МВД объявило ее в розыск.

  • * – физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
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