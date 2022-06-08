Соболь получила реальный срок по делу о незаконном проникновении в чужое жилище

За это суд приговорил ее к году исправительных работ. Однако соратница Навального (включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга) нарушила условия наказания, из-за чего было принято решение назначить ей реальный срок в виде четырех месяцев колонии общего режима. Сейчас Соболь находится за пределами России, а МВД объявило ее в розыск.