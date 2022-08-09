Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) выступило с официальным комментарием на появившиеся в СМИ сообщения о сборе биометрические данные россиян без согласия владельцев.





Пресс-служба Минцифры чётко заявила:

Собирать биометрию без согласия не будут.

В ведомстве уточнили, что подготовленный проект приказа не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных. Проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную единую биометрическую систему. Проект приказа направлен на обсуждение в рабочие группы с представителями экспертного сообщества, в том числе для оценки регулирующего воздействия на граждан и бизнес.

Среди ключевых положений проекта приказа: