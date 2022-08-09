Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) выступило с официальным комментарием на появившиеся в СМИ сообщения о сборе биометрические данные россиян без согласия владельцев.
Пресс-служба Минцифры чётко заявила:
Собирать биометрию без согласия не будут.
В ведомстве уточнили, что подготовленный проект приказа не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных. Проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную единую биометрическую систему. Проект приказа направлен на обсуждение в рабочие группы с представителями экспертного сообщества, в том числе для оценки регулирующего воздействия на граждан и бизнес.
Среди ключевых положений проекта приказа:
- Без согласия граждан сбор любых биометрических данных невозможен
- Собирать и сдавать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина через банк, самостоятельно через мобильное приложение (с 30 сентября 2022), в будущем — через МФЦ.
- Невозможно собирать биометрию с камер наблюдения и из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия
- Обязательная загрузка биометрии из коммерческих систем в ЕБС (государственную единую биометрическую систему) предусмотрена федеральным законом № 325-ФЗ. При этом импортироваться в ЕБС могут только те биометрические данные, которые собраны в соответствии с федеральными законами, то есть с согласия гражданина.